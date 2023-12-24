秦鷗嫣然一笑，「我也是最近因為老闆讓我頻繁出差倫敦，才得以深究英國文化。從前認為美國就是移民 者最佳避風港，既然來了，就盡快安定，無須再去其他地方旅行了！其實那樣反倒限制了我好多想像。」

「是啊，有機會你應該多走走！」

「上回我利用出差閒餘時間，自己在倫敦看戲，看完後爬到頂樓買劇本。那個樓梯可真古老，嘎吱嘎吱聲一路伴隨。我覺得那個時刻離自己的靈魂最近，整個腦子沉浸在故事的情感中。」說到這裡，秦鷗話題一轉，問蔣霆：

「你在英國從沒遇上合適的對象？」

「也曾有過吧！讀研時，認識一位同校的華裔 女孩，她父母是新加坡 移民，希望女兒能找同地域來的人。因為這女孩之前碰過為了拿居留權，想結婚的內地男孩，他們有種一朝被蛇咬，十年怕草繩的疑慮。」

難得蔣霆敞開心扉暢聊，秦鷗為他打抱不平：「人和人不同啊！你應該據理力爭！」

主菜上來了，蔣霆選的是地道的烤牛肉搭配西洋菜；秦鷗點了龍蒿奶油野菇雞肉，她邊吃邊說：「這道法式料理也成了正宗的英國菜！現在想要劃清地域界線，真的太難了！」

「我也理解，華裔第二代移民，首選是所在國家的人。原因是，文化相同，經濟地位也相符合。」

蔣霆說得含蓄，秦鷗完全理解，她直率坦言：「你當時是尚未就業的學生，看似與這位華僑女兒不匹配，但假以時日，是能改變的呀！我怎麼覺得你就是被打擊了一次，就此喪志了呢？高中時，你可不是這樣的個性！」

蔣霆的心好似受到重擊，「看你說的！有這可能性嗎？」（九）