騎腳踏車的人（二三）

看著曼特騎著腳踏車離開，他這才返回辦公室，將文件副本放進施密特家族的檔案夾，久久注視著芮內的遺囑，感慨萬千。

「你需要帽子，在歐洲，帽子不可或缺。」芮內指揮著兩個年輕人，打開成排的帽子盒，選取帽子與帽針，搭配琳達的裙裝。衣架上有一襲黑色褲裝，琳達笑說：「這曾經是我最好的一套衣服。」

「帶上吧，以備不時之需。」芮內遞給琳達一頂帶面紗的黑色帽子。琳達小心翼翼地接過，沒有說話。

在機場，曼特和琳達站在聯合航空的行李輸送部門，看著兩位工作人員為路易威登行李箱套上厚實的塑膠包裝，小心地送上輸送帶。兩人對望一眼，手牽手走向安檢門。

兩周之後，北維州 已經是正午，布魯塞爾正是傍晚。在書房裡，曼特打開電腦，看到了穿著黑衣、戴著黑帽、臉色蒼白的琳達。她剛剛從隆重的追悼活動返回旅館房間。博物館 界、收藏家們在博物館會堂裡，舉辦了一個紀念修復大師芮內‧施密特的活動。在那裡，琳達看到了芮內修復的壁毯、窗帷與衣飾，見到了許多著名的收藏家，聽到了無數溫暖親切的話語。

曼特的桌面上放著律師先生交給他的文件匣，裡面有芮內的遺囑、房門的鑰匙、車鑰匙、保險 箱的密碼，以及一份銀行存款證明。每月一日曼特交給芮內的房租，一文不少地回到了曼特手裡：「媽媽把這所房子和房子裡的一切，留給了我們……」

琳達瞪視著屏幕上的曼特，瞪視著他身後的櫃子上立著的兩個古樸的骨灰罐。停頓良久，琳達問到了施密特夫婦的公子。（二三）