都說見習醫生很辛苦，艾比倒並不覺得。只要合理安排時間，照樣可以過得輕鬆自在。她馬上就四年級，要申請住院醫師的培訓項目了，並且選擇自己的醫學專業。

這讓母親非常驕傲，見到熟人就說：「我女兒馬上做醫生了，你們有個頭痛腦熱的，找我女兒就行。」後來愛華公寓樓裡的幾個上海老頭、老太，就找上門來看病了。

那天艾比為他們看病，一直忙到黃昏，才匆匆趕去醫院值夜班。交接班的住院醫生已把大致的病人情況，寫在一個本子上。艾比穿上工作服，坦然地坐在辦公桌前，處理手頭的工作。值夜班對她來說，最大的願望就是平平安安過去。然而事實上，每個夜班都會發生一些意想不到的事。

艾比手頭的工作還沒做完，呼叫就響了。那吱啦啦的紅燈，讓她的心撲通撲通地跳著。她快速在脖子掛上聽診器，拿著血壓器朝病房奔去。一個腦癌病人，疼痛得厲害，嘴裡嚷著要開刀。其實他已經開過刀了，只不過他的癌症 從肝轉到了腦部。

艾比回到辦公室把情況告訴住院醫生，住院醫生開了止痛藥物，讓護士給他送過去。

見習醫生就是給住院醫生做下手，一邊做、一邊學習。好在艾比已經申請到住院醫生的培訓項目了。除了做見習醫生，她還要去上培訓課。這會兒她回到醫生辦公室，就等於回到自己的世界。她忽然感到在病人的世界中，她與他們的目光交織在一起，她彷彿是光明的使者，肩負著帶領他們走出無數個黑洞的責任。

黑洞、迷霧、病毒。這病痛和死亡氣息，將會引領她走向何方呢？她不知道，也不想知道。（四）