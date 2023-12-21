騎腳踏車的人（二一）

不等來人按門鈴，她便用柺杖撐起自己，迎出門去。

「加急掛號信，請您簽個字。」郵差先生和顏悅色。

芮內伸出彎曲變形的手，郵差先生捧住這隻手，在一架電子小設備上畫了一下，就很恭敬地遞過信件，告別離開了。

掛號信來自布魯塞爾。內文四頁分別用拉丁、英文、德文與法文，以優雅的文體闡述同樣的內容：「尊敬的施密特夫人，原諒我冒昧打攪。我的祖父曾經拜託您修復家傳的數件珍品，其中有拿破崙生前珍愛的一件桌巾……如果，這件珍品已經修復，我是否能夠有幸典藏……」來信的人受過良好的教育，用詞委婉、華麗，表達了對修復大師的尊敬，以及對這件家傳珍品的渴望。以及，他願意付出的款項。信末，附上了姓名、家居地址以及電話號碼。

此時，布魯塞爾正是下午時分，芮內撥響了大西洋彼岸的電話號碼。

「太令人興奮了，尊敬的施密特夫人，請掛斷電話，我馬上打電話給您。」電話線那頭的聲音是帶著法語口音的倫敦英語，極為親切、有禮，讓芮內想到斯噶特在電話裡的聲音。

兩人緩緩聊著，芮內告訴這位陌生人，自己年事已高，修復工 程會在助理琳達‧庫克 女士的手中最終完成，時間大約在三、四個禮拜之後……對方極為誠懇地表示，他會將機票寄達，並將在布魯塞爾招待庫克女士……

電話掛斷之前，年輕的收藏家再次表達了他和他的家族，對修復大師施密特夫人的敬意與謝意。

晚餐桌上，芮內將來信與電話內容，告訴曼特與琳達。（二一）