一下子所有的雲都被遠遠地拋到上方了，下面的海洋波濤洶湧。

快了！孟依雲知道，自己的生命很快就會走入終點。

海面越來越近，太快的速度使她神志慢慢不清。能不能再有個幸福的夢？她昏迷前期望著。

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「陳美心還沒到！」孫采薇正想著時，一個富泰的女士從門口急急忙忙地走了進來。

「對不起、對不起，我遲到了！」大嗓門的陳美心和大家道歉。

陳美心拉著孫采薇小聲地說：「采薇，你不會相信我剛才看到了誰？」情緒有些激動。一旁的趙一鵬也豎著耳朵聽。

孫采薇問：「誰啊？不就是哪個名人、明星吧？」

陳美心情緒激動時，聲音就忘了收，像一個擴音喇叭大聲地說：「我上電扶梯時，看到對面有一個像孟依雲的女孩子正在下來！」這一下所有同學都聽到了，整個大桌子頓時安靜了下來。

孟依雲回台灣的航班失事，已經是三年前的事了。校友會早已傳了又傳，但這一下把所有人的心都拉沉了，拉回到三年前的驚愕。

王繼璋想要提振一下大家的心情，拿著湯匙「噹噹噹」地敲著水杯說：「大家注意，我正在規劃三天兩夜的校友會，應該是今年三月！」大家歡呼著，刻意的快樂又重新注入了這咖啡 店的角落。人都是健忘的，尤其一些事記得住也要刻意地忘掉。

孫采薇心想：對，日子總是要過下去，能快樂就把握著機會快樂！她看著窗外燦爛笑著的空姐，依雲，你說是不是？

像是應著她的話，她看到窗外起了一陣小旋風，帶起了一些枯葉。它挨著窗邊盤呀盤的，硬是沒進來，不一會就自己化了、散了。

她想：依雲，你總是來了。（全文完）