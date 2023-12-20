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亞利桑納父出門買聖誕禮物「獨留5孩在家」返家全數命喪火海

鷗歸故里（五）

卓慧臻

這時秦鷗捋順了氣，站了起來，五指梳理亂髮，挺直了腰說：「謝謝！前幾天，我去東京開會，電梯門開時，所有男士都理所當然地先走出電梯。我和另一位日本婦女站到最後，才出來。」

蔣霆微笑，「是啊，國情不同！」他對秦鷗說：「我準備搭出租車回公司，你呢？要不要我先送你？」後面尾隨一群剛下班的白領，吵吵嚷嚷，討論著公司聚餐地點。大樓門口有排班的出租車，剛好有空，蔣霆趕緊坐進，秦鷗也跟上。

師傅問：「去哪兒？」

頓時，寂靜無語，蔣霆見狀，圓場似地對著師傅說：「我們只在上海一天，帶我們看看街景吧！」

車子啟動了，兩人眼睛望向各自的窗外。蔣霆那邊，雨下起來了，五顏六色的傘花此起彼落；秦鷗這邊，賣桃酥的小攤前排滿了人潮，冒著雨，也要買這國民美食。到了路口，車子碰到紅燈，間歇時，蔣霆伸出手，握住秦鷗，熱爐般的電流，觸動了彼此的心，秦鷗把頭輕輕地靠在蔣霆肩上。

「我不知道你能跑得這麼快！」

秦鷗這時眼睛有點濕漉漉，被蔣霆一說，又把眼淚擠回去，弄得又哭又笑，不知所措。這幾年，秦鷗和蔣霆在美國的住處也曾有所交集，只是彼此都不知道對方也在此地。

短暫的雷陣雨消失了，車子停在蔣霆的住處，那是浦東的一棟高樓。兩人進屋後，不自覺往陽台走去，紫色的晚霞層層疊疊，浮現在櫛比鱗次的高樓中，奇幻無比。

秦鷗想起古時紫色染料取材不易，西方慣用紫貝的腺體染色，必須得捕撈眾多紫貝，才能染出一件高貴的紫衣。眼前這片天空無須渲染，已經至尊至美！（五）

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