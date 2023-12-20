騎腳踏車的人（二○）

芮內閒閒地問：「你的家人會來參加婚禮嗎？要不要寄請帖給他們？」

曼特的眼睛裡蒙上了淚水：「那時候，我的兄嫂『正巧』出門度假，我的父母要照顧兩個孩子，『不方便』出席。」

芮內拍拍曼特的肩膀，溫柔地跟他說：「我會邀請你的同事們。」曼特感激地點頭，露出了笑容。

婚禮在芮內律師的辦公室舉行，律師與夫人、「文藝復興」餐廳經理與夫人、烘培雜誌總編輯、首都第一銀行的兩位年輕人、芮內的醫生與夫人，全部盛裝出席，不但帶來了禮物，而且帶來了最溫馨的祝福。芮內心想，這些善良的人們會成為這兩個孩子最可以信任的家人。

典禮之後的婚宴自然是在「文藝復興」的宴會廳舉行。十二位賓客享用了豪華、精緻的全套法式餐點。席間的氣氛異常溫暖，芮內大為輕鬆。

最後的祝酒辭是餐廳經理發表的，他舉起酒杯敬芮內：「謝謝主人。」一對新人不約而同趨前擁抱芮內，琳達在芮內耳邊說：「媽媽，謝謝您。」芮內歡喜的淚水奪眶而出。

從這一刻起，曼特與琳達稱呼芮內「Mom」，再無改變。

孩子們上班去了，芮內在廚房裡為自己泡一杯熱茶。琳達搬進來兩個月之後，芮內開始感覺畏寒，時不時要找一點熱呼呼的東西來驅散徹骨的寒意，電熱毯、熱湯、熱茶等等。

芮內捧著滾燙的茶杯，眼睛望向虛空，用眼光撫摸著樓上床頭櫃裡斯噶特的骨灰罐，喃喃細語：「要不了太久了，我們會在一起，再也不分開……」

透過蕾絲窗簾，芮內看到郵差先生拿著一個淺藍色的信封，正在走近來。（二○）