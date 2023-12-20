有一隻戴著紅色蝴蝶結的泰迪熊在上方飛著，她記得那是前座小男孩的玩具。為什麼它會飛著？她困惑著。

孟依雲腳不由自主地蹬著，卻是踩進了一片虛空！

她趕快摸著手腕上媽媽給的玉鐲，想要抓回一點現實，但手腕上空無一物。

她驚恐地領會到了：她在高空墜落！

記起來了：在回台灣的飛機上，一陣搖晃把她搖醒……機長說是碰到亂流，叫大家回座位……亂流沒有和以往一樣和飛機妥協，反而越搖越烈……機上人開始哭喊，包括了空服員……飛機「轟」的一聲爆裂，鋁皮像紙張被神祇的巨掌撕開。乘客一個一個被吸了出去……她昏迷了就那麼幾秒鐘，卻做了一場好長的夢。

孟依雲慘然地笑了，原來她從沒有和馬御風結婚，媽媽也沒有給她玉鐲子，陳美心沒有死，是自己快死了，也沒有小孩等著她餵奶……她連台灣機場都沒回去，這一切是一場徒勞、惘然的夢。

在這百劫不復的絕望中，她還是想知道馬御風的真相，真的有很多事想當面好好問他：「你變心了嗎？對方哪裡好過我？當時承諾的永遠呢？還是我只是一個你留學生 活裡消磨時間的工具？」這一切的一切，她永遠找不到答案了，好不甘心。

等一下……她想，怎麼可能我沒有小孩？我還記得他「咩咩」地喝著奶，小手還會抓著我的手指玩，咯咯地笑著。我是多麼滿足在那個至福的感覺中？而現在……她無限痛苦地懷念著那個從來未曾存在的小孩。

她穿過了一大塊雲層，風把她轉了一些角度，像撥弄一片枯葉，她現在看得到底下藍綠色的海洋。（一一）