這時聽到身後傳來陌生女人的聲音，丈夫和她高興地談笑著。

丈夫還邀請了誰，來慶祝我的生日？孟依雲想著，她回過頭，一個長髮年輕女人背對著她，格格笑著。

對，就是這個第三者！因為她聞到了那股令人沮喪的香水味。

孫采薇呢？趙一鵬呢？她開始驚惶地尋找這些能幫她的朋友。

陌生女人嚷著熱，丈夫唯諾地又打開了窗子。巨大的引擎聲在窗外響著，轟隆隆！轟隆隆！

她大叫：「御風，別開窗子！小孩子才剛睡著！」她懇求著。

丈夫瞇著眼，微笑著問：「依雲，哪有什麼小孩子？那都是你的想像。」她正要反駁，卻發現自己竟然也不記得小孩子的樣子。

背後的女人又格格笑著。孟依雲好厭惡那個笑聲，她吼叫著：「你回過頭來！」那個女人卻沒理會她，依然背對著她，像是完全沒聽到一樣。孟依雲好想走過去看她是誰，短短幾步路，卻發現怎麼也走不過去……

外面的引擎聲震耳欲聾，裡面多了男女老少淒慘的呼喊聲。

她看出窗外，發現本來在一樓的家，這時高高地矗在雲中！

「不要登高！」她想到青瞑師告誡的話，我怎麼不知不覺地在高處了？

她回頭看到丈夫摟著年輕女人的腰，把削出來的蘋果片送到了女人嘴裡。「這是你最喜歡吃的蘋果！」丈夫和煦地對女人講著，桌上的蘋果皮完整無缺地擺了一圈。

孟依雲萬念俱灰，流著眼淚的她爬上窗沿，想也不想就跳了下去。

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孟依雲醒了過來，眼睛沒張開。她知道自己仍坐在飛機的椅子上，安全帶牢牢地綁著。

哪裡來的風好大？她的眼睛費力地打了開來，看著四周。（一○）