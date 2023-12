阿普航空/圖

1

艾比是醫學院三年級的學生,三年級除了要考出美國國家行醫執照的第一階段和第二階段,還要去醫院做見習醫生。通常見習醫生需要一年或者更久,到了四年級,就可以向醫院申請住院醫師的培訓項目。艾比一想到這些就頭大,別的不說,每年向學校貸款的學費,都令她覺得,即使做了主治醫生,也得還上好多年,真不知道讀醫學院值不值。不過話說回來,艾比是那種雖然欠了一屁股債,該買的買、想要的買,一點不願虧待自己。

艾比經過多方聯繫,終於在馬里蘭申請到一家腫瘤醫院做見習醫生。艾比被安排在第六病區,在醫院舊樓一棟木結構樓房的二樓。踏上「吱吱」作響的樓梯地板,有一種悠悠搖晃的感覺,但好處是門口有個大花園,空氣清新,環境也十分幽靜。

腫瘤醫院住著的,大部分是癌症 病人。在大家談癌色變的概念裡,癌症差不多就是等死的意思。各式各樣的癌症病人,臉上多半布滿陰雲。重病人區哭聲、喊聲、疼痛的叫喚聲,此起彼伏。艾比一到重病人區域,就感到心頭壓抑,彷彿死亡即將來臨了。

普通病室裡,不少是體檢查出來的癌症病人,他們臉上的恐慌和憂鬱,使他們總是睡不踏實,喜歡坐在床上盼望著什麼。每當艾比路過病室門口,他們便會目不轉睛地望著她。她知道她的工作就是沉浸於這種生活,專心一志地和她的病人一起與死神搏鬥。醫院的每個角落,都能嗅到死亡氣息。

與艾比一起進第六病區做見習醫生的,還有她的同學麥琪。麥琪在義大利 的男朋友有了新娘,把她拋棄了。麥琪本來的想法是嫁到義大利去,現在義大利去不成,她就夢想做一名出色的醫生。

醫院不包住宿,麥琪只能租房。貴的租不起,託艾比幫她留心便宜的出租房。正巧愛華公寓樓西邊有戶人家剛剛在郊區買了房子,想把公寓的兩室一廳出租。艾比幫麥琪租了一間房,另一間房東租給了別人,這樣的合租價廉物美。這事辦成,艾比很高興,麥琪也很高興,畢竟在一個醫院做見習醫生,住在一棟公寓樓裡,可以互相幫助。

在醫院住院部工作,值夜班是家常便飯。艾比往往剛上完白班,接著就是夜班。但上完夜班後,可以放假一天。艾比放假日,通常悶在家裡應付各種考試。生活對她來說,非常平庸無聊。

有時她望著對面樓的窗子,窗戶裡不斷變換房客。先是兩個女人住著,隔半年後搬進來一對夫妻。夫妻搬走後,住著一個白皮膚、藍眼睛的男人。有時他開窗會衝艾比喊一聲「Hello」,母親看見了,就在一旁說:「不熟悉的人,別隨便搭訕。」艾比便將窗子「砰」一聲關上,母親這才滿意地離開。

那個休息天下午,艾比穿著漂亮的衣裙,出門逛馬路去。街上雖然有樹蔭,可還是很熱。艾比走幾條街,就熱得頭昏腦脹。她看到一家咖啡 館,腳步停了下來。從玻璃櫥窗望進去,裡面有不少一對對十分親暱的戀人。她猶豫了一下,還是走了進去。

這裡藍山咖啡、愛爾蘭咖啡、摩卡咖啡、日本咖啡、義大利卡布奇諾等樣樣都有,還有咖啡館自己做的起司蛋糕和烤鬆餅。新出爐時,滿屋子都香。艾比在一個角落坐下來,要了一杯卡布奇諾和起司蛋糕。這時一個男人倏地坐到她對面,彷彿早就注意到她似的。

她在昏暗的燈光中睜大眼睛一看,發現他就是她家對面窗戶裡的白皮膚、藍眼睛男人。真巧,怎麼在這裡見到了他?她的心怦怦跳著,又剝剝地渴望著什麼。

「How are you doing? Nice to meet you. My name is Steve.」(你好嗎?很高興認識你。我叫史蒂夫。)

「Nice to meet you too.」(我也很高興認識你。)

艾比在史蒂夫興奮而驚奇的眼光裡,心花怒放地知道有什麼事情將要發生了。他們用英語交流著,後來史蒂夫改用普通話交流,讓艾比感到意外,莫非他是中國通?(一)