阿普航空／圖

1

艾比是醫學院三年級的學生，三年級除了要考出美國國家行醫執照的第一階段和第二階段，還要去醫院做見習醫生。通常見習醫生需要一年或者更久，到了四年級，就可以向醫院申請住院醫師的培訓項目。艾比一想到這些就頭大，別的不說，每年向學校貸款的學費，都令她覺得，即使做了主治醫生，也得還上好多年，真不知道讀醫學院值不值。不過話說回來，艾比是那種雖然欠了一屁股債，該買的買、想要的買，一點不願虧待自己。

艾比經過多方聯繫，終於在馬里蘭申請到一家腫瘤醫院做見習醫生。艾比被安排在第六病區，在醫院舊樓一棟木結構樓房的二樓。踏上「吱吱」作響的樓梯地板，有一種悠悠搖晃的感覺，但好處是門口有個大花園，空氣清新，環境也十分幽靜。

腫瘤醫院住著的，大部分是癌症 病人。在大家談癌色變的概念裡，癌症差不多就是等死的意思。各式各樣的癌症病人，臉上多半布滿陰雲。重病人區哭聲、喊聲、疼痛的叫喚聲，此起彼伏。艾比一到重病人區域，就感到心頭壓抑，彷彿死亡即將來臨了。

普通病室裡，不少是體檢查出來的癌症病人，他們臉上的恐慌和憂鬱，使他們總是睡不踏實，喜歡坐在床上盼望著什麼。每當艾比路過病室門口，他們便會目不轉睛地望著她。她知道她的工作就是沉浸於這種生活，專心一志地和她的病人一起與死神搏鬥。醫院的每個角落，都能嗅到死亡氣息。

與艾比一起進第六病區做見習醫生的，還有她的同學麥琪。麥琪在義大利 的男朋友有了新娘，把她拋棄了。麥琪本來的想法是嫁到義大利去，現在義大利去不成，她就夢想做一名出色的醫生。

醫院不包住宿，麥琪只能租房。貴的租不起，託艾比幫她留心便宜的出租房。正巧愛華公寓樓西邊有戶人家剛剛在郊區買了房子，想把公寓的兩室一廳出租。艾比幫麥琪租了一間房，另一間房東租給了別人，這樣的合租價廉物美。這事辦成，艾比很高興，麥琪也很高興，畢竟在一個醫院做見習醫生，住在一棟公寓樓裡，可以互相幫助。

在醫院住院部工作，值夜班是家常便飯。艾比往往剛上完白班，接著就是夜班。但上完夜班後，可以放假一天。艾比放假日，通常悶在家裡應付各種考試。生活對她來說，非常平庸無聊。

有時她望著對面樓的窗子，窗戶裡不斷變換房客。先是兩個女人住著，隔半年後搬進來一對夫妻。夫妻搬走後，住著一個白皮膚、藍眼睛的男人。有時他開窗會衝艾比喊一聲「Hello」，母親看見了，就在一旁說：「不熟悉的人，別隨便搭訕。」艾比便將窗子「砰」一聲關上，母親這才滿意地離開。

那個休息天下午，艾比穿著漂亮的衣裙，出門逛馬路去。街上雖然有樹蔭，可還是很熱。艾比走幾條街，就熱得頭昏腦脹。她看到一家咖啡 館，腳步停了下來。從玻璃櫥窗望進去，裡面有不少一對對十分親暱的戀人。她猶豫了一下，還是走了進去。

這裡藍山咖啡、愛爾蘭咖啡、摩卡咖啡、日本咖啡、義大利卡布奇諾等樣樣都有，還有咖啡館自己做的起司蛋糕和烤鬆餅。新出爐時，滿屋子都香。艾比在一個角落坐下來，要了一杯卡布奇諾和起司蛋糕。這時一個男人倏地坐到她對面，彷彿早就注意到她似的。

她在昏暗的燈光中睜大眼睛一看，發現他就是她家對面窗戶裡的白皮膚、藍眼睛男人。真巧，怎麼在這裡見到了他？她的心怦怦跳著，又剝剝地渴望著什麼。

「How are you doing? Nice to meet you. My name is Steve.」（你好嗎？很高興認識你。我叫史蒂夫。）

「Nice to meet you too.」（我也很高興認識你。）

艾比在史蒂夫興奮而驚奇的眼光裡，心花怒放地知道有什麼事情將要發生了。他們用英語交流著，後來史蒂夫改用普通話交流，讓艾比感到意外，莫非他是中國通？（一）