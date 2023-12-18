艾蜜莉．狄金生的詩句，死神穿著華麗的金披風，趕著馬車，來找她。

請上車吧！他大聲叫著。

她記得那個趕車人英俊的臉龐，像羅丹的雕塑。她坐上了那金色馬車，紅色的鑲著金邊的靠背椅。她聞到玫瑰的芬芳，那時馬車夫頭上斜插著白色玫瑰，純潔、清澈、透明、蒼白、誘惑。她披上白色風衣，說：走吧，我準備好了。

冬天轉眼就來了，一夜之間，聖勞倫斯河兩岸就白了。一周前還有的秋葉，如今都不見了，公路兩側只有黑的樹幹。那些樹冠圓圓的頭，好像一個個沉思的大腦。

小箏已經能夠開車送柔莉上學了。如今她的左胸口略凹起來，那裡面安裝了一個心臟起搏器。她重新活過來，繼續她的使命。

柔莉坐在後車座上，定定地望著窗外。她的五指分開、合攏，做著相同的姿勢。她又回到特殊班，雅典娜熱情地擁抱了她，不僅是雅典娜，還有很多小夥伴。她不用再模仿別人的表情，她做回了她自己。

這個學期，小箏為她選修了繪畫課，不僅在學校內，還有學校外。柔莉如今開心多了，雖然數學成績不好，小箏也不再給柔莉補課。經歷了柔莉的出走，小箏突然感到，只要女兒快樂，世界就是天堂。

這世界上，什麼比快樂更難找到呢？她嘆一口氣說。

如今柔莉長高了，走起路更快，小箏幾乎追不上她。但小箏不再想逃避，這個家、這個孩子，就是她來到世界上的使命，她就是為了這個使命來的。她像機器人一樣追趕柔莉，她瘦瘦的身體像閃電一樣。她想她必須像閃電，才能追趕上星星的孩子。（全文完）