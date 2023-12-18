孟依雲想到了家裡的小孩子，就這點幸福的感覺穩定了她，她安定了下來。

「來吧！不管你是什麼劫數！」她的眼光飄了出去，窗戶外面的小孩正餓著哭鬧。她看著騎樓底下：那隻泰迪熊被丟到了地上，小孩「哇！哇！」地使盡全力、理直氣壯地要索著餵食牛奶 。

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好像是結婚紀念日，孟依雲記不得了。丈夫下廚煮了好多她喜歡吃的菜，像是當年留學時一樣。他訂了九百九十九朵玫瑰，鋪滿了地上。

他仍然是個如此勤快、浪漫、討喜的男人！孟依雲想著，但覺得總是少了什麼，她在尋找著。

桌上的水晶花瓶也插了幾朵玫瑰，孟依雲湊著鼻子聞著。怎麼不是玫瑰的花香？卻是那股不知名、可疑的香水味！她訝異著。

和往常不同的是，那股氣味不是像幽靈般偷偷摸摸地潛伏在牆腳，這次它像奪了舍的鬼怪，大喇喇地登堂入室，進犯到她的鼻囊，喧賓奪主地駐足不走。

「御風，你聞聞看，這玫瑰是什麼味道？」語氣像棉被摀住的火。

丈夫端了張笑咪咪、圓裡帶方的臉，在花瓶前學她聞著。

「沒有啊，就是玫瑰嘛！」他和煦地笑著，眼角的桃花紋顫著。

丈夫說：「你快吃，都是你喜歡的菜！」他的眼光卻四處游移，像是在尋找什麼。

孫采薇把瑞士刀遞給了他，孟依雲高興她也在旁邊。

丈夫接過了刀，拿出個完美得像是正圓的富士蘋果，斜著刀刃片到了果肉裡面。

孟依雲想著：嗯，御風要削蘋果給我吃。

趙一鵬什麼時候也冒出來了，他搖頭晃腦地摸著下巴說：「野雀入桃林。」孟依雲驚奇地看著他突然的出現。

房裡竟然起了風，噗噗地打到了臉上，她覺得好冷！「是窗戶沒關！」她走到了窗前，想要把窗關上。（九）