沒有人能聽到這聲音，丈夫聽不到，柔莉也聽不到。小箏一直懷疑自己的生理結構異常，她能聽到異常細微的事物，花開的聲音、花落的聲音，這些在詩人筆下美好的詩句，在午夜失眠 的小箏聽來，是一種刺痛，像針一樣尖銳。她因為能聽到這種遙遠的聲音，別人聽不到的聲音深深痛苦。

聽不到聲音的人是幸福的、能睡覺的人是幸福的、無知無識的人是幸福的，然而小箏不幸福。她的耳朵聽到太多的聲音。有時候她還聽到父親喝醉酒之後的號啕大哭，聽到母親低低的飲泣，聽到那些刀子一樣的語言在空氣中飛來飛去。她又回到童年，被這種無形的銳氣所傷害，傷到胸口淌著鮮血。她一次次伸出手，捂住胸口，她看到鮮血從她的手指中流出來，落在她的衣裳上。

她驚叫了一聲，瞬間醒過來，聽到心臟狂跳的聲音，跳得像凶猛的鼓點。她整個身體都站立起來。她感到宇宙中某種震顫，電流一樣的震顫，她與這震顫合為一體。她試圖停下來，但不能。她與宇宙中的某種電波共振。這巨大的戰慄，她被帶進了黑洞。

小箏醒來的時候，是在醫院裡。醫生說她十分幸運，搶救很及時。小箏望著醫生，想起醫生告訴她柔莉是自閉症時，也說了同樣的話。你十分幸運，他說，你女兒只是輕微的自閉，而且是高功能的。

小箏閉上了眼睛。她總是十分幸運，她幸運地來到了這個世界上。她內心糾結又失落。她記得那落入黑洞的一剎那，十分輕鬆，像羽毛一樣，自由落體。

她很懷念那自由落體的時刻。她突然明白了死亡的含義。（一一）