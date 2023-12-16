一直到六點鐘，柔莉還沒有回來，小箏這才慌了。她打電話問黛比，黛比說她們是同車回來的，一起下了車。小箏的心又放下來。下車停站，距離小店不過十米，是一條寬闊的大路，旁邊是片樹林。

也許柔莉貪玩，去樹林裡撿樹葉了。昨天她還撿了很多樹葉，各種顏色，放在書裡，說要做書籤。小箏放下心，又等了一會，還沒有回來。小箏這才著急，給李兵打電話，讓他去找。

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到天黑了，搜索隊還沒有找到柔莉。人們包圍了這一片小樹林，大聲呼喊著柔莉的名字。小箏癱坐在樹林旁邊，看著人們來來往往，已經不知所措了。她看見英語老師來到她身邊，安慰她，看到白頭髮雅典娜，還有黛比的媽媽。她說不出來話，只是不停哭泣。

終於聽到了呼聲，有人找到了柔莉。她在一棵老樹下，已經睡著了。小箏抱起她時，柔莉放聲大哭，她說她很害怕、很害怕，但她找不到回家的路了，她以為自己就要死了。

他們回到家時，已經是夜半。

夜裡，柔莉抱著小箏不鬆手，一直到昏昏睡著。小箏還不肯離開，她望著柔莉，生怕她消失。夜已經很深，她睡不著，想著心事。她想起小時候她對生活的恐懼，她會在黑夜中不停想像，想像自己會有一個美好的未來、會嫁一個愛她的丈夫、生一個可愛的孩子。

如今她終於有了自己的家、自己選擇的丈夫、自己生的孩子，到了這時，她才發現現實也並不真實。生活給了她柔莉這樣的孩子，讓她再次陷入一種幻想。她睡不著的時候，能聽到窗外鏟雪車的聲音，整夜、整夜轟隆隆地響著。（一○）