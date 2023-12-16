趙一鵬說：「我已經約了青瞑師，他應該看得出來，我們這幾個人發生了什麼事。時間不多了，我們得趕快去！」

他拉著孫采薇和孟依雲，往大街上跑，兩人也順從地跟他走。孟依雲有點驚訝自己的合作和孫采薇的寂靜。一路上只看到他在前領著路，有時遠、有時近，有時出現、有時消失在人群中。

兩個人在後面跟著很吃力。孟依雲幾次要趙一鵬走慢些，他卻像完全沒聽到，一心趕著路，嘴巴還喃喃說著：「來不及了！來不及了！」

越走四周的街景就越發古舊，孟依雲看著像老市區的景觀。

他們來到了一棟老式建築，前面砌著一些紅磚點綴著。房子連著窄窄長長的騎樓，陽光斜斜照了進來，空中的塵埃無目的地在深邃的空間中飄著。

趙一鵬總算回過頭，一臉凝重地說：「時間不多了！」

孟依雲突然覺得他像《愛麗絲夢遊記》裡那隻趕路的兔子，這時趙一鵬拿出了一只懷錶，露著兩個門牙看著時間。

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桌子對面坐著五、六十歲的瞎子青瞑師，趙一鵬坐在他正前方，孟依雲和孫采薇坐在旁邊靠窗的位子。屋外飛簷底下有一大堆繁瑣的石雕頂著，雕刻上是「米」字形的石花冰冷卻喧鬧地裝飾著這個老建築。騎樓有一對母子，小孩還在襁褓中，咿咿啊啊的，母親拿著一隻泰迪熊逗著他。

半禿的青瞑師聽著趙一鵬敘述整件事情的經過，翻動著魚肚般的眼白。孟依雲覺得他的黑眼珠只是藏在眼白的後面，每一次翻著眼珠就像是擲骰子般，看看哪次能把黑眼珠那一面翻出來。但沒有一次成功，翻出來的依舊是那死灰灰、暗沉沉的眼白。（七）