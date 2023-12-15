到了下午四點，小箏的耳朵就自動豎起來，傾聽校車的聲音，和柔莉的腳步聲。房前的樹葉落了一地，對面的房頂上都是樹葉。小箏喜歡這個季節，這是樹葉一半在樹上、一半在地上的季節。一陣風過，不用太大的風，樹葉就紛紛落了。

小箏站在窗前，看兩個小樹葉一起下墜，一個很快落在地上，一個卻像小陀螺一樣旋轉著，不停地飛。小箏就盯著看，看它飛過馬路那邊才落下來。

同樣一棵樹的葉子，如此不同。小箏暗自嘆了一口氣。

是不是應該去學校，說明自己的想法？是不是再去見羅斯夫人，問她能不能叫柔莉繼續學鋼琴？十分鐘也可以。小箏覺得自己的生活實在是一團糟，她感到心灰意冷。每個人都不能理解她的想法。她只是想讓人們了解柔莉、理解柔莉，讓她融入到人群中去。這樣的想法過分嗎？

或者她是一個天才。小箏想，心情振奮起來。在柔莉沒有長大成人之前，一切皆有可能。

憤怒的英語老師再沒有來過，這讓小箏很難過。本來是極好的顧客，每次來都是有說有笑的。小箏不僅痛感顧客的流失，也擔心柔莉在學校受到冷落。這並不是多餘的。柔莉說當英語老師提問時，她舉了手，但英語老師並沒有叫她。英語老師叫了她身邊的皮特，但皮特不會回答問題。

小箏這樣想著，忽視了校車到達的聲音。每次她都能聽到校車到站，她靈敏的耳朵從沒有背叛過她。（九）