騎腳踏車的人（一五）

曼特與琳達一同逛了書店 、逛了唱片行，在墨西哥 餐廳吃了晚飯，滿心喜悅交換了逛街所得。曼特提議先送琳達返回住處，琳達卻有些不放心，建議一道先回芮內家，跟她道聲晚安，再回自己住處。

房子漆黑一片，門前大燈未開。兩人交換了一個緊張的眼神。曼特跳下腳踏車，按鍵開了車庫門、開了燈，踏進室內。只見樓下亮著燈，探頭一看，他回身跟琳達說：「你趕快打桌上醫生的電話，我去拿藥……」

待曼特取了藥返回樓下，琳達的手機傳出醫生的聲音：「給她服藥之後，你慢慢揉搓她的手指，把她從椅子上鬆開來，最好能把她平放到床上。我在二十五分鐘之內到。」

一粒藍色的藥片順水流下芮內的咽喉，兩隻手被琳達從椅子扶手上輕柔地解了下來。曼特彎身抱起芮內上樓，一直送進芮內的臥室。琳達捲起床罩、掀開被子，從衣櫥拿出芮內的睡衣。

曼特將芮內輕輕放在床上，聽到芮內的聲音：「謝謝你們……」甚至，她蒼白的臉上浮起一朵微笑。

曼特退出來，走到樓下等候醫生。

「我可以自己來……」芮內這樣說，雙臂卻垂在那裡無法移動。琳達輕輕移動枕頭，讓芮內慢慢仰坐起來，先把睡衣套到她的頸項處，再小心幫她解衣釦……

琳達看到她背後歪斜地勾住的一個胸罩鉤子，驚覺芮內的雙臂無法順利彎到背後，恐怕已經有一段時間了。（一五）