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普亭與AI「自己」對話 被問「有多少替身」大家都笑了

疑雲（六）

張硯北

小孩子握著她的手指玩著。好軟，好幼嫩的兩個小拳頭！假如有天國的話，應該是這種感覺。想到這裡，她的心平靜了下來。

丈夫在桌上擺著幾道菜，有龍井蝦仁、東坡肉，還有蝦子烏參……說是在信義區新開的「上海灘」館子外帶的。他仍像在美國時替她張羅吃喝，但是孟依雲心中覺得總是有什麼少了。

丈夫說：「我們今天學劉姥姥進大觀園甩開腮幫子，吃個膏腴肥滿！」

「這個餐廳名字、這一句話都好熟！」孟依雲覺得眼前的一切似曾相識：「是Déjà vu?」

丈夫湊近了她和小孩，衣服裡孟依雲又嗅到淡淡的香水味，心裡一陣嫌惡。她瞄著他眼角的桃花紋：「哪隻野麻雀停到上面了？」

正巧屋外有隻麻雀撞到了玻璃，「砰」的一聲，玻璃上都撞出了血，她嚇了一跳。

丈夫牽著她的手，和藹地說：「沒事的，別怕！」滿臉的笑容安撫了她。

她上了桌，正準備開動，馬御風卻吃完了，隨口說了聲：「我去公司加班，你晚上先睡吧！」他披上了黑色的西裝。

她來不及叫他別走，大門已經關上了。她從窗戶看到丈夫的背影，越走越遠。

孟依雲看著菜也沒了胃口，這時電鈴「叮咚叮咚」地響了。孟依雲高興地想著：御風又回來了！興高采烈地去開了門。

門口意外地站著眼裡充滿血絲，下眼袋好大，下巴鬍子渣一大堆的趙一鵬，旁邊是沉默不發一語的孫采薇。（六）

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