趙梅英／圖

李丹華進學生活動中心走上樓梯，通知書上說迎新會在三樓。進了會場，所有椅子靠牆放，房間中間一張狹長木桌上，兩列裝了可樂的紙杯，還有放在紙盤子上的糕點。已經到了二十多人。話劇社馬社長，三年級社會系的，一一唱名介紹八位一年級的新社員，每個新社員自我介紹姓名、讀什麼系、來自什麼高中。

丹華聽到坐在她右邊的男生說：趙斌，電機系，高雄中學畢業。她瞥了一眼，高高大大的，國字臉。等到丹華介紹自己，講完才坐下，右邊已經伸過來一隻大手，趙斌正經地說：「歡迎來自高雄的新社員！」

丹華給他逗笑了，他在扮老社員！趙斌呆呆瞪住她的笑容，這莞爾一笑真好看。這種笑他什麼時候見過，想不出來。她個子小巧苗條，抬起的下巴流露矜貴，眼睛靈活晶瑩。

話劇社排一齣時裝劇，分派丹華演第二女主角，趙斌負責燈光和麥克風。每周兩次晚飯後排練，練到很晚，趙斌都護送她回女生宿舍。護送那五分鐘的路，不是對她噓寒問暖，就是逗她笑。他模仿男主角的表情，幾分像、幾分滑稽。丹華覺得他很溫暖。真正溫暖的人並不多，溫暖是一種可貴的特質，內心穩定才能溫暖別人、才能調侃自己，她好奇什麼是他溫暖的源泉。自己則是發光型的人，光亮自然會吸引人。她很投入地散發光亮，並不知道自己像冷色日光燈，比起鎢絲白熾燈，溫度較低。

寒假他們回到高雄，話劇社社長馬國棟也住高雄。丹華跟母親說，要請話劇社兩位同學來家裡吃飯，又告訴陳嫂加什麼菜，丹華是家裡的指揮官。趙斌和國棟下午搭公車抵達，丹華先請他們到廠裡宿舍區的福利 社品嘗冰品。兩個男生各啃兩條花生冰棒，趙斌嘖嘖讚：「花生味好濃！」接著各吃兩條紅豆冰棒，他又讚：「粉嫩！」丹華慢條斯理地啜一條芒果冰棒，接著帶他們到新開幕的保齡球館玩。

五點多到家裡，大餐桌上五位進餐。除了他們三個，還有丹華的母親和讀小學的弟弟，父親出差台北了。母親瘦瘦挺挺的，禮貌地招呼他們。趙斌覺得客廳真大，有他家四倍，丹華出身這種家庭，怪不得有一點傲。他一直替弟弟夾菜、添湯，問東問西，顯然想贏得弟弟的心。

幾天後丹華和國棟到趙斌家晚餐。那天寒流來了，冷風颯颯，她穿著天藍色呢大衣，國棟一件灰色夾克。他們穿入眷村竹籬笆窄窄的木門，前院三步路就到開著的大門，門裡熱烘烘，充滿人氣。客廳連餐廳的空間很小，裡面的主人家除了趙斌的父親，還有他兩個弟弟、一個妹妹，他們爭著說話、爆出笑聲。廚房裡母親鏟子刮鍋的炒菜聲，房間像裝滿滾水的鍋。

趙斌帶著弟弟、妹妹迎到門口，這個弟弟幫丹華拿拖鞋、那個弟弟幫她擺放皮鞋，妹妹拉著她大衣的袖口。趙伯父對國棟客氣地點頭，轉過臉對她熱絡地笑，林林總總的殷勤點醒她，趙斌一定常跟家人談她，還可能說過喜歡她。在校園裡她並不確定，如今知道他次次都掩藏心意，但他對家人沒有隱瞞，跟她和家人的關係完全不同。趙伯父是中校軍官，很和藹，沒有軍人的剛猛。

客人加入包餃子 行列，大家圍著餐桌站，喧鬧著比賽誰的餃子包得正，他們家一點點小事都可以開心地鬧！廚房裡的趙伯母不時拋過來一句笑話。趙斌教丹華快速的包法，趙伯父微笑地望著他們兩人。丹華心底「鏗」一聲，她幾個月來好奇什麼是趙斌溫暖的源泉，答案揭曉了，是他歡樂和溫暖的父母，跟她家父母之間的寡言不同。

第二學期話劇社加緊排練，請軍中話劇團的導演來指導。丹華排演的時候，趙斌會放下手頭工作，到舞台入口觀看。她是個天生的演員，導演對丹華說：「不能只說『我不答應』，要加頭部和手的動作，這樣後排觀眾才看得清楚。」

她原本只有臉上生氣的表情，這次加上搖搖頭、微擺右手，非常自然。趙斌心裡讚嘆，導演說：「沒錯，就這樣！」

這時演老奶奶三年級的程姊姊，本站在丹華旁邊，忽然倒在地上。導演立刻查看，她呼吸正常，社長馬國棟跑到一樓的醫務所找護士。導演跟趙斌把程姊姊抬到道具沙發上，丹華一臉關切，迅速幫她鬆開領口釦子，接著幫她脫球鞋。

趙斌解開程姊姊另一隻腳上的球鞋，心中想，程姊姊跟她根本不熟，丹華本性真的很善良，他感動了。這時疲憊的程姊姊張開眼。

當晚趙斌送丹華回女生宿舍，兩人走到大門旁的路燈下，他站住說：「丹華，我有一樣東西給你。」他拿出一個小紙盒，打開裡面是塊雞蛋 大小的鵝卵石，上面趙斌用油彩畫了白雪公主的臉。寒假他們三個話劇社的高雄人，到高屏溪河床玩，那時趙斌撿了不少鵝卵石。丹華接過石頭，對他嫣然一笑，趙斌不自覺竟然衝口而出：「從第一眼看見你，我就喜歡……」

更沒有料到，丹華火速打斷他的話：「我們維持做好朋友，互相照應，最好。」她說的時候，有些緊張、急促，說完補一句：「謝謝你的石頭。」轉身進宿舍大門。

丹華一聽見告白，即刻化身刺蝟。絲絲隱密的聲音告訴她，男女密切關係是深淵，跳不得。第二天，趙斌好像把昨晚說出的告白抹乾淨，繼續掩飾下去。如今不只掩飾喜歡，還掩飾傷口。話劇社裡管服裝的大一女社員，歷史系的，個子高瘦，開始主動跟趙斌說話，主動陪在他身邊。一年級第二學期還沒結束，他們就出雙入對成為男女朋友，他需要溫暖。