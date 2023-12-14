小箏也被驚呆了。她一直為柔莉的前途擔心，一個自閉症孩子將來靠什麼生活呢？但現在她看到了光。

小箏問羅斯夫人：你是說柔莉可以彈鋼琴？

羅斯夫人就點點頭說：當然，那是當然。

小箏有一種如釋重負之感。自閉症天才，小箏想。小箏是仔細研究過的。比如達斯汀‧霍夫曼演的《雨人》，她看了不下十遍。比如英國的德雷克，連穿衣服、吃飯都不能自理，卻能手腳並用，彈出完整的曲子。想到這裡，小箏很激動，就拉住羅斯夫人的胳膊，與她擁抱在一起。

但是後來，羅斯夫人卻放棄了對柔莉的教導。

她完全不能專注。羅斯夫人說，她剛譚了兩個小節，就站起來，因為一直飛蟲吸引了她。

小箏是相信羅斯夫人的。其實在家裡也一樣，柔莉每寫一行字，就會停下來。她突然抬頭，第一眼進入她視線的事物，會讓她站起身。

這是什麼？她自言自語走過去說，天為什麼是藍色？

最後一次去上鋼琴課，還是兩個月之前。那次柔莉沒有堅持十五分鐘。

羅斯夫人很沮喪。她說柔莉有超強的記憶，這毫無疑問。但同時，她不能專注學習。鋼琴不是字典，她學習鋼琴沒有前途。

小箏嘆一口氣。她們沒有再去學琴，但柔莉並不知道為什麼。

我們該去羅斯夫人家裡。她想起來就會說。

那一天就像往日一樣，並沒有什麼新鮮事發生。李兵早晨起來，簡單吃了一餐飯，就去上貨。聖多納小鎮沒有大超市，他要到另一個小鎮去買，直到中午才回到家。夫妻倆吃了飯，就擺東西上架。剛開店時，小箏擺得很慢，要看名稱、要找地方，還要看日期。如今她做得飛快。（八）