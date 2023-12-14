騎腳踏車的人（一四）

「琳達，休息一下。」芮內溫柔地指示。

「還有三針，這一個環節就可以收線了，馬上就好。」琳達抬頭，滿臉是笑。

這一個「馬上」，足足延續了三分鐘。琳達這才用鶴嘴剪剪斷線頭，結束了這個時段的工作，捧起了咖啡 杯。

這一個下午，芮內把兩個年輕人「趕了出去」：「去玩，去滑冰、去看電影、去逛書店 、去泡咖啡館，去做任何的消遣……吃了晚飯再回來。」兩個年輕人笑哈哈地騎著腳踏車走了。

芮內返回室內，返回樓下，從抽屜裡取出高倍放大鏡，套在額頭上，用最為挑剔的眼光，一絲一絲地檢查琳達所修復的每一個針腳，每一個原來織品本身斷裂處的再連接。她準備面對最為微小的瑕疵。但是，沒有，琳達做到了盡善盡美。一個歡喜的熱浪 湧了上來，芮內的唇邊浮起微笑。

正準備把放大鏡從額上取下來，猛然，頸後電擊般的痛感迅速射向雙肩、射向兩臂，雙手抖動著，好半天才把放大鏡取下來。芮內雙肩疼痛早有多年歷史，醫生也已經採取了所有的辦法。

芮內鎮定著自己，樓上化妝室的藥櫃裡有強烈止痛劑，只要服下一粒，疼痛就會緩解。她試著用雙手在扶手椅上撐住自己，雙臂竟然不聽使喚，試著讓雙腳穩定地站立在地面，卻發現雙膝毫無力量，如同麵糰。

芮內抬頭看著上樓必須經過的那十三層台階，竟然成了可望而不可及的天塹，渾身一陣顫慄。眼前黑蝴蝶聚集成群，遮住了明亮的燈光，終於變成了濃重的黑霧，意識也漸漸離開了自己。芮內癱倒在椅子裡，蜷縮成一個奇怪的姿勢，雙手緊握椅子扶手，似乎仍然在奮力讓自己站起身來。（一四）