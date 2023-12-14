坐下來後，她東張西望地要找服務生。孫采薇指著桌上的茶壺，是她最喜歡的玫瑰花茶，底下有蠟燭加著溫。

孟依雲倒了一杯，小指若即若離地觸著茶杯，附著依戀的現實。

「怎麼美心沒有來？」孟依雲找著陳美心。

孫采薇沒講話，看著趙一鵬，趙一鵬看著她，彼此交換著目光，裡面藏著默契和一絲悲傷。孟依雲的笑容慢慢從臉上散去，不安襲了上來。

「發生了什麼事？」孟依雲急著問。

趙一鵬打破了沉默說：「陳美心的男朋友要和她分手，她想不開吃了安眠藥。沒來得及救，人就沒了。」

趙一鵬感慨地說：「世間最苦唯聚散！」

孟依雲驚訝地想著：唉，又是一個負心漢的故事！這一瞬間，孟依雲想到了丈夫身上那隱隱的香水味。

趙一鵬說：「後來卻發生了一些怪事。」神色有些驚惶。

這引起孟依雲的好奇心，她催促著：「你可是趕快說啊！」

趙一鵬說：「我有一天去百貨公司坐電扶梯時，我站在往上的扶梯，看到對面往下的扶梯上有個微胖的女士，竟然是陳美心！」

他繼續說：「陳美心對我淒涼地笑著，還叫大家要小心！」

他看著孟依雲，又看看孫采薇，緩緩地說：「我覺得冥冥中有些宿命的結沒解開，而且是和我們每個人都有關聯的結！」

孟依雲打了一個哆嗦，她對這種超自然的故事總是懼怕著，腳不由自主地像觸不著地般蹬了一下，卻沒蹬著地。

她想把握著一些快樂的念頭，這時突然想要回家給小孩子泡牛奶 ，這個想法讓她心安些。從這個時候，這個念頭就在她心中執著地懸著。

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孟依雲泡好了牛奶，看著小孩子一口一口地吸吮著，嘴裡還不時傳出「咩咩」的滿足聲。（五）