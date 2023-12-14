薛慧瑩／圖

邁爾斯認為，這與父親長期的憂鬱症 有關，但他不想深究。他想，重要的是自己用不同的方式生活。

生活？生活究竟是什麼？時間裡的生活一點都不可靠。

邁爾斯一直以來的體驗，變化是生活唯一的內容。人會改變，隨著人的改變，關係也在改變。人可以在結婚的時候相信自己找到真愛，卻在第二天不再相信。生活只是不斷變化的信仰嗎？

邁爾斯想到這裡就難過，感到更加孤獨了。

邁爾斯不情願地下載了若干約會交友的App 。

「也許我能以這樣的方式，遇到我的靈魂伴侶。」邁爾斯試圖說服自己，但很快就發現自己根本不相信。

同時，邁爾斯給自己安排了好幾次約會。

每次約會之前，邁爾斯都會想像那個女孩的模樣、他們在一起時的樣子、他們會談論的話題、他們會去的地方、他們會吃的東西，以及稍後會發生的事情。任何細節都不放過。

可是，邁爾斯的經歷從來不符合他的想像。

沒有人能填補他的空虛，因為空虛並非身體隔離所造成。

有些約會對象，邁爾斯見過一次就沒再約了。有些對象見了幾次，但是都沒有發展下去。

「讓我們結束這一切吧！拖下去沒什麼意義。」某對象說。

「是的，我同意。」邁爾斯淡淡地回答。

「你不向我求婚嗎？」另一個約會問。

「不，我沒想過和你結婚。」邁爾斯很直接。

「是。」

「不。」

「是。」

「不。」

邁爾斯在「是」和「不」之間彈來彈去，感到窒息。

4 一切都是美麗的

某天早晨，邁爾斯醒來之後，望著天花板一段時間，坐起來又凝視著空白的牆壁很久，然後才突然走到書桌前坐下，開啟電腦，打開搜尋引擎，輸入自己的名字。

邁爾斯找到了他的履歷、臉書 頁面，還有他的一些專業項目和業餘作品。

「我滿喜歡這傢伙的。」他自言自語地說。

邁爾斯在網上，發現一張自己在海濱公園拍的舊照片。

「好漂亮啊！我都忘了有這個地方了。」他決定去那個公園逛逛。

邁爾斯周五下班之後，騎著自行車，去了他曾經最喜歡去的公園，在海邊漫步。

邁爾斯發現自己很久沒這麼快樂了。

花、草、樹、雲、湖，一切在他看來都是美麗的。鳥鳴不斷，還有蟋蟀也在歌唱，各種聲音在他聽來都是美妙的。

「這一切都不需要我的佔有，卻完全屬於我。」邁爾斯覺得自己很富有。

一時之間，邁爾斯覺得無處可去，也不想去任何地方。他覺得沒有什麼可以改變，也不需要改變。

邁爾斯誤把公園當成了天堂，還是他陷入了內心深處，從一切都是天堂的地方看到了公園？

邁爾斯發現，他仍然掛念著卡布里島的那個女人。但他不再覺得有必要淹沒這種感覺，也沒有必要尋找替代品。

邁爾斯看著天空從藍變紫、從紫變橘、從橘變紅，直到太陽從地平線消失。

「那種感覺其實就像美麗的日落。」邁爾斯想，「我可以享受它。」

空中有海鷗、水上有小船。邁爾斯都喜歡。

「我想要的東西全都在這裡。」邁爾斯放聲大笑，「我和我所擁有的一切，都在這裡呢！」

邁爾斯明白了，自己就是那個讓他快樂或悲傷的人。他從不孤單，只是有時想要別人的陪伴，從而讓自己變得孤獨。

他是自己最好的朋友。他是自己最好的伴侶。他時時刻刻都和自己在一起。

儘管生活路上總有各種障礙，但是邁爾斯知道，這一刻可以永遠延續下去，讓煩惱找不到機會進入。

人的真實存在並不在生活裡。人的真實存在就是真愛。生活不是一種需要，真愛也不需要尋找。在真愛裡，連信仰都會消失。

邁爾斯很滿足。（下）