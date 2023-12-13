騎腳踏車的人（一三）

琳達站直身子，直視著芮內的眼睛：「我願意學，非常渴望。我會辭掉洗碗的工作，找點別的事情來做，這樣我才有一雙合適的手，來學著做這麼細緻的工作。」

曼特張大了眼睛，瞪視著胸有成竹的琳達，感覺到一扇希望之門，正在他眼前開啟。

天色還早，琳達騎上腳踏車趕往「文藝復興」，坦誠告訴餐廳經理，自己決定要做施密特夫人的學生，無法繼續在餐廳洗碗，希望經理能夠理解。

萬萬沒有想到，經理先生微笑點頭：「施密特夫婦是我們餐廳的老客人，斯噶特走了以後，我們一直期待芮內的修復技巧，能夠有幾位傳人。很可惜，似乎一直是空白。芮內的年紀不輕了，你除了學習之外，我也希望你能在她體力不濟的時候幫她一把。」

琳達聽得目瞪口呆，但很鄭重地表示，一定會小心留意。經理先生不但多給了琳達一個月的薪水，而且介紹她到一家烘焙雜誌工作：「他們需要一位校對，每天的工作時間不會超過三小時，很適合你現在的狀況……」

新年新氣象，芮內在發給鄰居的電郵中說：「年紀大了，修復老舊織品的工作變得有些力不從心。有一位年輕女孩琳達會前來幫忙，她也是一位騎腳踏車的人，不定時會出現在我們的社區……」

科班出身的芮內搬出自己的修復祕笈，從基礎工藝教起。琳達不但心靈手巧，而且對織品有一種天生的熱情，學得很快。

終於，在一個周六的上午，曼特端著三杯咖啡 走下樓來，發現低頭在工作台上飛針走線 的是琳達。芮內的胸前掛著放大鏡，時不時提起來仔細審視琳達的工作成績。

曼特將咖啡放在茶几上，雙手捧了一杯給芮內。（一三）