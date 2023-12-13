男孩站在椅子上，看著後座的她，手上還抱著一隻打著紅領結的泰迪熊。小男孩本來不停朝她笑著，不一會卻突然扁著嘴抱著媽媽。

媽媽笑著說：「是小孩餓了。」忙著找空服員要熱水泡牛奶 ……

然後呢？她費力想著：飛機引擎轟轟地響著、少婦搖著手泡牛奶、空服員說請大家繫安全帶、小男孩抱著泰迪熊嘴裡喃喃有聲……她有點累，疲憊的她眼前出現了一大團雲，把她包了進去，軟綿綿的很舒服。她睡著了，也不知道睡了多久。

然後呢？她再想著：怎麼就這麼到了？她出了入境大門，第一眼就看到馬御風拿了好大一束玫瑰花等候著，手上大剌剌地舉著個牌子：「孟依雲小姐，我們結婚吧！」旁邊的人看到，都用羨慕的眼神看著兩人。

媽媽在身旁不聲不響出現，她把手上的玉鐲子脫了下來，幫女兒套上去，一邊說：「這是當年從老家出來時，外婆給我的禮物，是給你戴上的時候了。」

她正想和媽媽講一些話，馬御風卻一把把她拉了過去，拿出一個戒指，跪在她前面求婚。

她喜極而泣地說：「我願意！」她回頭想找媽媽，媽媽卻不見了。

孟依雲閃電結了婚，然後生了小孩，都快一歲了。她想回憶中間的過程，記憶卻似被一片雲霧遮著，這次怎麼都撥不開。

她趕快摸著鐲子，潤滑的綠玉給了現實的質感，填補了她剛才的不安。

是我太多心嗎？就這麼一點香水味。孟依雲想著。

小黃到了咖啡 廳，司機回過頭來看著她沒講話。他指著計費表，上面的顯示幕閃爍不停，數字卻像綠熒熒的磷火般鬼鬼地跳躍著。

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咖啡店裡兩個人坐著等她，是孫采薇和趙一鵬。（四）