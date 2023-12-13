薛慧瑩／圖

1 維多利亞

「都是卡布里島的錯！」邁爾斯發著牢騷，提前搭飛機回了邁阿密。

幾個小時前，邁爾斯還在卡布里島的海邊，曬著太陽、吹著海風，心情極佳，讚美自己有眼光，挑選卡布里島為度假目的地呢！

要讓一個人的心情急轉彎，其實是非常容易的事情。

轉眼之間，夏日的藍天就變成了冬日的灰雲。

邁爾斯感覺自己中了咒語，只不過他想責怪別人，並不想承認是自己給自己下了咒。

那個女人！邁爾斯連她的名字都不知道，就為她神魂顛倒，這令他感到憤怒。

邁爾斯決定叫她維多利亞，彷彿給她起個名字，會讓自己感覺和她更親近一些。

邁爾斯發現維多利亞時，她正坐在沙灘躺椅上看書。邁爾斯覺得自己在靠近一朵盛開的玫瑰，小心翼翼上前鞠了躬。邁爾斯為空氣中的香氣所陶醉，不知道這香氣是來自維多利亞，還是他自己的想像。

「你在找什麼嗎？」維多利亞放下書，問道。

「沒有。我只是路過這裡，碰巧發現你。」邁爾斯緩緩說道

「是這樣嗎？」維多利亞表示懷疑。

「是的，我打擾你了嗎？」

「哦，是的，你最好趕快離開。」

「既然你這麼說。」邁爾斯無法抗拒他唯一的機會，拿起維多利亞的手，準備禮貌地吻別。這時，他看到維多利亞的無名指上有一枚金戒指。

邁爾斯的心急速下沉。他決定立刻離開卡布里島。

邁爾斯搭乘下一班有空位的飛機返回邁阿密，在自己家附近的海灘上，度過了剩下的假期。

2 詹妮絲

邁爾斯雖然告別了卡布里島，心裡卻惦記著卡布里島上的維多利亞。

笨蛋！我一點都不了解她。事實上，我根本不認識她！邁爾斯不斷提醒自己。

然而，他無法將維多利亞的影子，從他的腦海中抹去。

邁爾斯試圖以工作、運動，還有喝酒，來分散注意力。這會導致什麼後果，他早就知道了。但是這時的他，覺得什麼都不做，比挖個坑跳下去更痛苦。

邁爾斯在他經常光顧的酒吧裡，遇到了一個女孩。

「她長得多麼像維多利亞！並且更年輕！」邁爾斯癡癡地望著女孩。

「你好！」女孩注意到了邁爾斯，對他眨了眨眼。「我叫詹妮絲。」

「詹妮絲！好聽的名字。」邁爾斯挪向她，「我請你喝一杯。」

「我敢說，被你請喝酒的每個女孩都有一個好聽的名字。」

「並不總是這樣的。儘管我承認，我確實對她們這麼說過。」

「那你更虛偽了，說謊不眨眼。我該相信你嗎？」

「你可以不相信我。」

「當然。」女孩盯著邁爾斯。

「邁爾斯，我叫邁爾斯。」邁爾斯將女孩的目光解讀為詢問他的名字。

「邁爾斯？Miles（英里）？」

「是的。」

「你還有很多英里要走！」

邁爾斯認為詹妮絲喜歡他，在和他調情。但詹妮絲的意思是，邁爾斯完全沒有希望。

「你是單身吧？」邁爾斯看著詹妮絲的手說。

「是的，但這並不會縮短我們之間的距離。」

「嗯，我正在邁出第一步。」邁爾斯得意地說。

「祝你好運！」女孩拿起錢包就走了。

「哈！多謝！我從來沒有過好運氣。」

邁爾斯多次回到同一家酒吧，渴望再次見到詹妮絲，無奈都是徒勞之舉。

3 交友App

邁爾斯極度孤獨，只想擁抱某人、與某人交談，甚至只是和某人一起喝個咖啡 。

當邁爾斯還是個孩子的時候，他曾聽到父親說：「每個人最終都不會和自己喜歡的人結婚。」他很討厭這句話，因為他相信和真愛結婚的可能性。

父親去世後，邁爾斯在他的抽屜裡發現了一首詩，名叫〈錯過〉，上面有父親的筆跡。根據最後一行字的標示，這是抄下來的歌詞。（上）