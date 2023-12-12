我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約7層大廈坍塌 牆壁像被扯掉、目擊者餘悸猶存

紐約州明年調漲工資 紐約市最低時薪將達16元

騎腳踏車的人（一二）

韓秀

這種蛋糕配綠茶最是迷人。

廚房裡飄起香芬的時候，車道上出現了兩輛併行的腳踏車。兩輛車的後架上，竟然綁著一棵聖誕樹！

女孩子摘下安全帽，紮成馬尾的金色頭髮在冬陽下閃閃發亮。一張俏麗的臉蛋上沒有半點脂粉。芮內喜心翻倒，快步迎出去，迎面撞到一個熱切的招呼：「芮內媽媽，您好！」

芮內的心被熱浪包裹住：「我的孩子……」

兩個鐘頭之後才消停下來。聖誕樹，新鮮的樅樹散發著清香，被妝點得富麗堂皇，站在客廳的一角。三個人坐在餐廳裡，喝茶、吃蛋糕。琳達對蛋糕食譜大有興趣，寫在了隨身攜帶的筆記本裡。曼特非常納悶，完全不懂平時很少開口的琳達，怎麼忽然之間打開了話匣子。

閱人無數的芮內卻從琳達的字斟句酌裡，感覺到這孩子具有一種異乎常人的沉靜與從容。她的心裡忽然冒出一個大膽的計畫，她決定從遙遠的地方開始說起：「孩子，你對將來有什麼樣的期待？」

曼特有點緊張，不料琳達竟然從容回答：「繼續寫詩給自己和曼特，繼續寫沒人願意發表的隨筆，以及沒人願意出版的小說。繼續洗碗，自食其力，還清學貸。」

芮內情不自禁伸出手去，捧住了琳達被清潔劑磨礪得異常粗糙的雙手，站起身來，帶這位初次見面的女孩走下樓去。她在心中祈禱，希望這女孩對織品有興趣。

琳達將雙手放在背後，壓抑著自己真想伸手摸一摸的衝動，低頭仔細地看著工作台上的桌巾，尤其是芮內用極細的銀針正在修復的部分。

努力壓抑著自己的聲音，不要暴露出太多的渴望，芮內盡可能平靜地問道：「你有興趣？」（一二）

食譜 學貸 熱浪

上一則

首位原民作家獲台灣國家文藝獎 夏曼藍波安：從海洋感受力量

下一則

體諒

延伸閱讀

騎腳踏車的人（一）

騎腳踏車的人（一）
洛克斐勒聖誕樹點燈 民眾共襄盛舉

洛克斐勒聖誕樹點燈 民眾共襄盛舉
洛克斐勒首席園丁 挑選聖誕樹30載

洛克斐勒首席園丁 挑選聖誕樹30載
普選結束 選票反映關鍵議題民意

普選結束 選票反映關鍵議題民意

熱門新聞

老狗與小狗都老了

2023-12-06 01:12
作者荊棘和丈夫海諾在家中合影。（荊棘．圖片提供）

來也空空，去也空空

2023-12-03 01:02
江長芳∕圖

人生的第一張機票

2023-12-06 01:02
二○一八年聖誕節演唱會，第二排左五為葉本秀，左四為作者。

我們的歌

2023-12-06 01:00
「歸妹圖」不僅是張大掐名作，畫作背後隱藏的故事牽起俞大綱、張大千與郭小莊、林懷民等台灣文化名人，橫跨繪畫、京劇與現代舞蹈，一幅畫等於一頁台灣文化史。（圖：羅芙奧提供）

一幅畫隱喻台灣京劇現代化 張大千「歸妹圖」647萬落槌

2023-12-03 01:30
顏寧儀∕圖

中國筷子

2023-12-11 01:02

超人氣

更多 >
周海媚爆「未死仍昏迷搶救中」 監製友人微博發聲最新近況

周海媚爆「未死仍昏迷搶救中」 監製友人微博發聲最新近況
微博狂傳周海媚過世 友人致電未接、工作人員也不回

微博狂傳周海媚過世 友人致電未接、工作人員也不回
美國窮富人無交集 但都光顧這些連鎖餐廳

美國窮富人無交集 但都光顧這些連鎖餐廳
人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」

人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」
威廉家聖誕賀卡「來找碴」 網熱議：小王子少了手指？

威廉家聖誕賀卡「來找碴」 網熱議：小王子少了手指？