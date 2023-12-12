騎腳踏車的人（一二）

這種蛋糕配綠茶最是迷人。

廚房裡飄起香芬的時候，車道上出現了兩輛併行的腳踏車。兩輛車的後架上，竟然綁著一棵聖誕樹！

女孩子摘下安全帽，紮成馬尾的金色頭髮在冬陽下閃閃發亮。一張俏麗的臉蛋上沒有半點脂粉。芮內喜心翻倒，快步迎出去，迎面撞到一個熱切的招呼：「芮內媽媽，您好！」

芮內的心被熱浪 包裹住：「我的孩子……」

兩個鐘頭之後才消停下來。聖誕樹，新鮮的樅樹散發著清香，被妝點得富麗堂皇，站在客廳的一角。三個人坐在餐廳裡，喝茶、吃蛋糕。琳達對蛋糕食譜 大有興趣，寫在了隨身攜帶的筆記本裡。曼特非常納悶，完全不懂平時很少開口的琳達，怎麼忽然之間打開了話匣子。

閱人無數的芮內卻從琳達的字斟句酌裡，感覺到這孩子具有一種異乎常人的沉靜與從容。她的心裡忽然冒出一個大膽的計畫，她決定從遙遠的地方開始說起：「孩子，你對將來有什麼樣的期待？」

曼特有點緊張，不料琳達竟然從容回答：「繼續寫詩給自己和曼特，繼續寫沒人願意發表的隨筆，以及沒人願意出版的小說。繼續洗碗，自食其力，還清學貸 。」

芮內情不自禁伸出手去，捧住了琳達被清潔劑磨礪得異常粗糙的雙手，站起身來，帶這位初次見面的女孩走下樓去。她在心中祈禱，希望這女孩對織品有興趣。

琳達將雙手放在背後，壓抑著自己真想伸手摸一摸的衝動，低頭仔細地看著工作台上的桌巾，尤其是芮內用極細的銀針正在修復的部分。

努力壓抑著自己的聲音，不要暴露出太多的渴望，芮內盡可能平靜地問道：「你有興趣？」（一二）