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紐約7層大廈坍塌 牆壁像被扯掉、目擊者餘悸猶存

紐約州明年調漲工資 紐約市最低時薪將達16元

與親人的持久戰（全文完）

胡剛剛

米蘭‧昆德拉說過：「除了生病以外，你所感受到的痛苦，都是你的價值觀帶給你的，而非真實存在。」如果可以掙脫無助感帶來的痛苦，我願意打碎肉身，造一雙衝出認知天花板的翅膀，哪怕我將在幾天內耗盡餘生的能量。做為首批進化出飛行能力的動物，昆蟲比脊椎動物早九千萬年占領了天空，也許正是變態發育這項神奇的創造賦予了幼蟲飛翔的自由，六足亞門才得以瓜分近90%的動物物種比例。

爸爸那句「好男不和女鬥」後面還有與之抗衡的半段話：「好女不和男爭。」我願意將「不爭」和「不鬥」理解為不屑於爭鬥，而不是不敢爭鬥──若蝴蝶打入了巨蟒可望而不可即的空白市場，凌風出塵，鴻鵠高翔，讓自己的成年占據了與童年完全不重疊的生態位，那蝴蝶又何必在乎與蟒之爭？

即使是令人作嘔的毛毛蟲、即使是任人宰割的蛹，即使經歷了數月漫長的磨難，只為曇花一現的絢爛，蝴蝶依然獨舞著壓軸的織錦緞。

走出餐廳，我把目光拋向夏夜冷色調的星空，祕密的悲歡如洪水般湧向我。我能否心平氣和地正視曾經無法容忍的價值觀？我沒有答案，但我從來沒有停止過直面傷疤。不用遺忘去麻痹舊傷，也就杜絕了為偏離導航路線尋找藉口的可能。

目之所及，螢火蟲正舉著袖珍火把調節地表子時的能量場。廢墟般的點光源疏朗綿延，像鞭炮剖析自我後餘音裊裊的殘骸……牠們，同樣擁有著反熵者瓊林玉質的大無畏。

這是一場持久戰。（全文完）

洪水

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