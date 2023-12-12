王幼嘉／圖

孟依雲有點躊躇地說：「其實御風只有在TALK裡，冷冷又簡短地回了我一句他會來接我。大家吃飯時我說什麼參加儲訓班、沒有網路的理由，都是我編的，所以我的心裡並不踏實，現在都像吊在半空中。」

孫采薇有些意外，但只能安慰說：「沒事啦，你想太多了！你快快樂樂畢業、歡歡喜喜和馬御風團聚！」

孟依雲把瑞士刀遞給了孫采薇說：「哪，這小刀子很好用，我匆匆忙忙回台灣，今後會離你好遠，也沒有準備紀念品給你，小刀子就送你了。」

孫采薇說：「哎呀！反正我也快畢業回台了，一下就碰面了，怎麼被你講得這麼感傷？」她嘴巴這麼說，但眼角仍有些濕潤。她想了一想又說：「討厭，你把我惹哭了。我是會想你，所以手上有個物件也好，保個寄情的著落。」

●

孫采薇講到這裡，興起了，就低著頭在包包裡找那把小刀。不一會就把它拿了出來，這幾年她總是隨身帶著這個紀念物。

紅色的刀柄隨著歲月的流逝，已經有些黯淡，也多了一些小刮痕。

趙一鵬接過去，開始把玩著這支瑞士刀的各種功能，一個個工具從不同的隔間展開了，又摺疊回去。

孫采薇別過頭去聽著其他的校友們，高興地討論著畢業後人生的總總，有工作、戀愛、家庭，早婚的則講著配偶和兒女。在這常軌的熱鬧中，孫采薇卻感到了一絲寂寞。她看著窗外的空中小姐仍是燦爛地笑著，心裡想著：依雲，你會來嗎？

●

兩點四十。孟依雲看著手錶，時間真是有點來不及了。孟依雲今天要趕赴下午三點的午茶，都是以前在美國一起念書的好友，有好一陣子沒見了。

今天周五，下午辦公室裡的人也跑得差不多了。她走出了大樓，風聲呼呼地吹著，風裡面似乎有隱隱的引擎聲。她抬頭想找飛機，卻只看到天上的雲正被風趕得喘不過氣來。

時間看來不夠，來不及坐捷運 了，她直接在路邊叫了小黃。咖啡 廳在台北的另一頭，車子得坐一陣子。她坐定了揉著微酸的小腿，今天早上站了兩個鐘頭發表新專案，是有點累了。當年研究所還沒畢業，就找到了這個高薪工作，不知羨煞了多少同學。但優渥的條件下，卻是繁重的工作，這她可是沒向別人透露啊！連最熟的孫采薇都沒提過。

她覺得自己像被風追趕的雲，「孟依雲，你是不是太好強了？」她心裡問著自己，想想乾脆哪天做個家庭主婦，好好照顧丈夫御風和寶貝兒子。

嗯，御風……她想著丈夫，有朵疑雲老是籠罩著她。最近怎麼老覺得他笑起來像一棵盛開的桃樹，恣意播著嫩春的花粉。

御風有外遇嗎？她一直懷疑著。那股若有若無的香水味是孟依雲梳妝台上不存在的異類。她有一天走過百貨公司化妝品區時，專櫃小姐拿了個小瓶子，朝她試噴了兩下，她頓時醒了過來：就是這個味道！

「這是年輕女孩子喜歡的牌子喔！」專櫃小姐笑吟吟說著。這句話卻像一根針刺她的心，好像開始淌著血。

她想著：難道當年大師趙一鵬看相看對了？他怎麼說的？她想了一會，「野雀入桃林」，她想到了。

她想著當時匆匆忙忙畢了業，急急忙忙回到台灣。這件事不久遠，但是記憶裡卻有個大斷層。她怎麼完全不記得中間的細節了？一想要回憶，頭就越發地痛。

「我想想看……」她仍在嘗試著。

她還記得上了飛機，人擠在窄窄的座位裡，百無聊賴地翻著介紹台灣風土人情的雜誌。有一則文章報導大稻埕仿巴洛克的建築，吸引住了她的注意力：石雕的花簇擁著大樓的匾額，旁邊是紅色的磚瓦……

有一個小孩的聲音咕咕笑著，她放下了雜誌，看到前座有一個小人兒盯著她，那是個有雙大眼睛的可愛小男孩。（三）