那些永不完結的日子，彷彿永不完結的日子。小箏想。

她從玻璃窗向外望，那些閃爍的燈光像一枚枚懸掛的金幣，又好像無根的浮萍。

其實是沒有的，只是浮光掠影而已。

我從來沒有那種永無盡頭的歡樂，從來沒有。小箏想。如果生活中有一段相對穩定的日子，她就感到某些危險的來臨。她像獵狗那樣，聳起鼻子、皺起眉頭、兩眼直視，等待著不可預知事物的到來。

她嘆一口氣。有時候她坐在那裡，呆坐著，好像等待著什麼，好像等待著某個壞消息的到來。

她一直相信，生命的前途中會有壞消息。她不知道那是什麼，或者她知道那是什麼，但她不想承認。有時她拒絕思考未來。未來是什麼？柔莉會有未來嗎？想得太苦惱的時候，她就搖搖頭。

我不想讓這些打擾我。我很好。小箏對自己說，從我會走的那天起，我就渴望著遠方。我一直不知道自己能走多遠，能走多遠就走多遠。有一天我會走出別人的視線，走到一個人跡罕見的地方。

小箏曾有過無數遐想。她想其實她可以是很多人，她希望自己是很多人，只要不是她自己。

比如她可以是街對面賣藝的姑娘，她和一條大狗作伴。鋪一條毯子，一人一狗，就坐在路邊。她梳著金色的髮辮，穿骯髒的衣服。有人走過時，她就唱兩句，沒人知道她唱的什麼。她隨心所欲。天冷時她就抱緊大狗，大白狗溫順地趴在她懷裡，露出兩隻紅眼睛。

小箏想，自己也可以做一隻小鳥，一隻海鷗。小店的門前有一個路燈，海鷗們常常站在路燈上，有時一隻、有時兩隻。（五）