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疑雲（二）

張硯北
王幼嘉／圖
王幼嘉／圖

同學幫著孟依雲準備論文、蒐集資料，很快她順利通過了學位答辯。孟依雲為了答謝大家，朋友也沒找多，就找了孫采薇、「大師」趙一鵬，還有「傻大姐」陳美心，在中國城的上海灘餐廳吃慶功宴。

孟依雲拿著湯匙「噹噹噹」地敲著玻璃杯，看來有消息宣布，三個人安靜了下來。

孟依雲拿著杯子，小指頭微微翹著，像捻著一朵蓮花的優雅。

她輕咳了一聲，叫大家注意，開始說：「你們全都誤會御風了，他回了我的TALK訊息……」她特意瞄了一下趙一鵬。

趙一鵬用手摸著光淨的下巴若有所思，像把玩著一簇自己想像中的美髯。

陳美心則是驚訝地嘴巴大大張著，裡面還看到半塊她正在吃的東坡肉。

孫采薇謹慎地問：「喔！馬御風有消息了？」

孟依雲笑著說：「嗯，御風不是先畢業回台灣了嗎？他被高薪聘入了A公司後，上面又把他挑選出來，參加了『魔鬼訓練營』。這是公司高級領導儲訓班，特地開在南投山裡，不能和外界通訊的啦！」她嘟著下唇，吹了一下前額的瀏海，想要吹走前些日子的疑慮，但是瀏海又垂了下來。

「『大師』這次不靈了吧！」孟依雲看著有點尷尬的趙一鵬，促狹似地說著。

趙一鵬摸著頭，有些不好意思，想扯開話題，就說最近台北有個摸骨師叫青瞑師的很有名，他開始學習摸骨術，準備回去拜師。又說西方有種學問叫「骨相學」，有類似之處……稀里嘩啦講了一大堆又偏又冷的知識。

一向心裡擺不住話的陳美心聽煩了，忍不住說：「對啊！大師當時還說他算命排出來，看得出馬御風是個忘恩負義、桃花處處開的白眼狼，你還這麼匆匆忙忙畢業，回台灣找他……」

孫采薇要阻止也來不及了，聲音大得連隔壁桌都往這邊看。

眼看趙一鵬的臉越來越紅，孫采薇趕快打圓場，對孟依雲說：「你看，我就叫你不要胡思亂想！」她把話支開了。

孟依雲說：「我早一些畢業也對，還沒告訴你們，我也找到了工作囉！是一家上市公司，六位數薪水加配股！是學長王繼璋介紹我進去的喔！」三個人又讚嘆著。

趙一鵬看風頭已過，話題已經不往自己身上招呼，馬上回頭叫服務員，孫采薇好奇問：「菜不是到齊了嗎？」

他恢復了從容，又摸著下巴說：「剛才看蝦子大烏參太貴，怕孟依雲太破費，現在還不叫來好好吃一頓嗎？咱們學劉姥姥進大觀園，甩開腮幫子，吃個膏腴肥滿！」他什麼都在引經據典。

孟依雲上飛機那天上午，還在忙著打包另外托運的物件，孫采薇在旁幫著。

孟依雲拿出了一張相片，是一群同學去附近五大湖區玩的合照。她看著馬御風親密地摟著自己的腰，心中一陣酸、一陣甜的。

「煙雨濛濛的，那是秋天吧？」她翻過了照片，上面寫著日期。

嗯，十月份，真的是深秋。她想著：記憶像是一條從出生到死亡的長河，過去的事像遠處嘩啦嘩啦的水，越遠越模糊，過幾年就不知道剩下些什麼了。

後面還有趙一鵬創作的一首詞，「這個大師就喜歡這一套！」

她讀著：

楊枝綠眼，柳絮拂堤岸。露降秋晨人醒晚，滿是雲多氣遠。

從容雨燕雲間，黃梔半上花壇。偶有晨曦過隙，一身反照孤單。

「一身反照孤單」幾個字觸到了她隱隱的憂愁，她嘆了一聲。孫采薇關心地問：「依雲，怎麼啦？」

孟依雲沒答話，她把一件件雜物塞入了紙箱，用瑞士刀割了膠帶封了最後一箱。她遲疑不決地說：「采薇……嗯……得麻煩你了。我急著回去見御風，所以這些箱子得替我交給搬運公司了！」

孫采薇笑著說：「依雲，別太見外，能看到你和男朋友團聚，我高興都來不及咧！」（二）

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