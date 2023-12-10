騎腳踏車的人（一○）

曼特壓抑著自己的驚詫，很虛心地問：「這是什麼？」

芮內回答：「一副是白金，一副是釕。你的衣櫥第三個抽屜裡有一個袖扣盒，可以放六副袖扣。你把這兩副放進去，順便也把領插放在一起。」

這一個晚上，芮內同曼特聊了很久。他們談到了經濟問題，自然是曼特開頭，他依然耿耿於懷，關於襯衫和袖扣。

芮內就跟他說：「我的進項，你一清二楚，我一個人如何能夠用掉這些錢？你住在這裡，帶進來的是青春與活力，我的感激無以言說。更何況……」

「我們有許多共同的愛好……」曼特終於開心地笑了。

就從這一天起，鄰居們有時會看到曼特將垃圾桶推到路邊，看到他熱情十足地清掃黃葉；甚至，下雪的日子，鄰居們不但不用擔心芮內，而且曼特在把芮內的車道清乾淨之後，又揮動雪鏟，將人行道上的積雪一直清到近鄰門前。鄰居們都讚嘆：「這樣的年輕人越來越少見啦！」

無論曼特主動地忙什麼事，芮內都會出現，都會拿著工具盡力參與，盡量同曼特一道堅持到完工。兩人之間的默契成為他們在同一個屋簷下生活的常態。

芮內的草坪、花壇不但有園丁照顧，而且有一家公司負責清除野草。曼特建議，他可以用周末時間負責剪草。

芮內說：「周末是你處理內務、自由活動的時間。如果你有興趣，可以同我一道去購物，買些你喜歡的食物……」

於是，鄰居們看到曼特開著芮內的飛雅特，載著芮內前往超市或農貿市場。鄰居們嘆道：「遠地的兒子不如身邊的外甥！」（一○）