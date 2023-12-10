王幼嘉／圖

畢業了幾年，孫采薇幾天前接到邀約，要和五、六個美國念書時的同學出來聚聚、喝杯下午茶，這是校友會長王繼璋發起的。

她早到了些，位子還挺多的，熟朋友趙一鵬看到她，就吆喝著叫她坐過來。

她看著趙一鵬說：「嗯，下巴總算留了一些鬍子囉！」想起他以前老用手摸著光淨的下巴，像是在順理鬍子一樣。

趙一鵬笑呵呵地問：「怎麼樣，我這個新造型算不算有型？」

「宇宙超級大型男！」她豎起了大拇指說。

桌子的位置在窗邊，她看著外面大樓上立著一塊偌大的航空公司招牌：「歡迎和我們一起翱翔天際！」一個美麗的空姐露著白白的兩排牙齒，對著大樓下面來來往往的行人盈盈笑著，像是天空中的神祇俯看著世人，充滿漠不關心的慈愛。

孫采薇喝了一口有點燙的咖啡 。她依賴著稍微燙舌的感覺，在這多變的人世裡，這樣可以給她帶來一點真實感。

其他同學已經有了一些對話，孫采薇一時也插不上話，氣氛有些悶。好在趙一鵬開始和她聊往事，她慢慢融入這個聚會。談話裡當然少不了孟依雲，因為她是孫采薇當時最好的朋友

當年孫采薇和孟依雲坐同一班從台灣飛美國的飛機，去學校報到。下了飛機就遇上了馬御風，是他接的機。孫采薇是個細緻的女人，從馬御風眼神，就知道了這男人對孟依雲已經一見鍾情。

孟依雲是個高䠷的女孩，快一百七十的身高，有雙大長腿。她上身和腿的比例勻稱，雖沒人真拿著尺子去量，但應該離黃金比例不遠。

同樣是女人，孫采薇仍然忍不住仔細端詳她：耳下兩三寸長的齊肩半短髮，到了挨著肩膀的末端，微微地、俏皮地彈翹起來。她的肩膀像是拿著T字尺，硬是在皮肉上勾勒出的平整，任誰看到，都會說這麼好的一副衣裳架子。額上的瀏海半遮掩、半宣揚著兩條又濃又長未曾修飾的眉毛。不怎麼深刻的雙眼皮柔軟地描繪出柳葉形的眼睛，上面棲息著略翹的睫毛。她的臉龐稍微消瘦但不見骨，鼻梁長長整整的。

其實真要挑什麼毛病，好事者可以說鼻和嘴的距離短了些，但孫采薇覺得那是一種未脫稚氣的面容特徵。

「誰不會動心呢？這個高䠷亮麗、靈巧慧黠的同學。」孫采薇邊看邊想著。

馬御風開始了緊迫盯人的追求，他變成了孟依雲的影子。任何日常生活、食衣住行的庶務，全都由他一個人打理了，慢慢地孟依雲接受了他。

他總是變著花樣，為孟依雲準備有三個豐盛菜肴的便當。吃完正餐，再拿出孟依雲最喜歡的富士蘋果，用水果刀斜斜地從一個優雅的角度，淺淺地片入了果肉，然後慢慢轉著蘋果，果皮就一圈圈地削下來了。到最後是完整的一環，同樣寬度、俐落平整地躺在便當蓋子上。

孫采薇看孟依雲拿起了蘋果，像一口口品嘗著愛情。對面的男人看著女人吃，好像比自己吃更受用，方裡帶圓的臉瞇瞇地笑著，眼尾爬上了些細細如絲的皺紋。

「這個年紀男人的魚尾紋來得早了些，我覺得他走桃花……」愛研究面相的趙一鵬私底下說著，但孫采薇總是覺得這樣論斷別人不厚道，總叫他別往下說。

馬御風早畢了業回台灣，聽說很快就被一家大公司網羅。兩人間隔重洋，最早他還是沒日沒夜地和孟依雲用應用軟件「TALK」聯繫。後來聽說變成一個禮拜一兩條訊息，講話時也支支吾吾。最後一兩個月，變成不讀不回。

孟依雲茶不思、飯不想地好一段日子，人都瘦了一圈。原來水靈水靈的眼睛陷了下去，像兩個大窟窿。

總算有一天，孟依雲臉上有了些笑容，那是因為馬御風有了消息，她決定和指導教授商量早些畢業，好回台灣找他。（一）