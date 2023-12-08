芮內把車停在Big and Tall男裝店的門口，主人殷勤地迎接她：「為兒子買禮物？」

芮內笑笑，說出另外一個尺寸：「外甥來訪……」

主人一邊點頭寒暄，一邊極為迅速地捧出幾件不同顏色的高檔襯衫：「同樣尺寸，您需要幾件？」

芮內回答：「曼特在銀行做事，每周五天，總要穿得乾淨體面，先買五件好了。」

她選了兩件白色、一件淺灰色、一件淺藍色、一件極淡的紫羅蘭色。她想到了那條被修復的紫色領帶，微笑起來。付帳的時候，順便買一盒領插，以備不時之需。

男裝店主人殷勤地將購物袋送上車子的後座，幫芮內關上車門，看著車子徐徐離開，這才搓著手返回店裡，翻開他最重要的資料簿，重要客戶的衣著尺寸。施密特先生的襯衫尺寸比這位外甥曼特稍寬、稍短，施密特公子的尺寸卻與曼特的尺寸極為接近。看起來，這位曼特身高近兩米，絕對是本店服務的標準客人。

這些年，施密特夫人不常來買東西了。先生走了，兒子的穿著似乎大有變化。但是，現在有了曼特。店主笑了，在簿子裡，「施密特」欄下，寫上曼特的名字，以及他的襯衫尺寸。

芮內瞄一眼身邊的購物袋，傷心地想著現在整天只穿套頭衫的兒子。我的兒子，在曼哈頓 度過童年的兒子，曾經是多麼有品味啊。小小年紀，永遠惹得童裝店的女店員們眉開眼笑……更不用說，住在家裡那些日子，在這家男裝店為他買了多少漂亮的、合身的衣飾，現在大概都被他當作「撈什子」處理掉了。謝天謝地，熱愛時尚的斯噶特，永遠穿得像一位歐洲紳士的斯噶特，沒有看到兒子現在的樣子……（八）