她兩手轉換著，極為專業地將一件襯衫熨燙得筆挺，沒有一絲褶皺。曼特仔細看著，有樣學樣，成績明顯進步。

曼特將用過的燙衣板、熨斗歸位之後，返回房間，看到芮內正在瀏覽書架上兩排書的書脊，臉上的表情相當愉悅。詩歌和戲劇之間放了書擋，傳記與散文之間也放了書擋。她真的滿心喜慰。看到艾略特、拜倫和普希金、涅克拉索夫併肩而立。

周一早上，曼特喝了一杯咖啡 、吃了一個牛角麵包，將杯盤放進洗碗機，騎車上班去了。十點整，清潔女工蘿拉踏進門來，同芮內噓寒問暖一番，便提起清潔工具上樓去。

芮內跟著她上樓，看到曼特的房門大開著，除了書架上多了兩排書，書桌上筆記電腦平放著，上面一本薄薄的筆記本，其他地方都和原來沒有兩樣。

芮內閒閒地跟蘿拉說：「我的外甥曼特會在我這裡住一陣，若是你覺得工作量增加了，就跟我說，我會加你的薪水。」

蘿拉打量了一眼纖塵不染的客房，笑了笑，很鄭重地說：「施密特太太，您不要客氣。施密特先生走了之後，這些年，我真是為您擔心。現在家裡住進一位年輕人，又是自家親戚，我也放心多了。」說完，便去忙了。

芮內一步步走下樓去，走進廚房，拿著紙筆寫採購單，需要採買的食品、日用品有了些許增加。她實在高興，房子不再那樣空寂得充滿寒意。她開車出門，家裡有蘿拉，做完事會關緊前門，她很放心。

眼睛就是尺，燙了一件襯衫，芮內已經知道這件襯衫的準確尺寸，「不夠長」，襯衫不夠長，袖子也不夠長。曼特需要加長的襯衫。（七）