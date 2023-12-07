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台總統民調：賴蕭配擴大差距 領先侯康配8.5個百分點

華女李梅分屍案 親舅含淚揭內情

與親人的持久戰（一○）

胡剛剛

「無所畏懼」及其近義詞是「探索」、「創造」，甚至「試錯」的定語，即使偶爾受討好型人格的困擾，我也能憑藉它帶給我的萬事不求人的作風，不設限地開闢自由的疆域。我乘朱輪華轂、躬擐甲胄，圍剿埋伏在體內比惡魔還要可怕的無助感。忽視參照系的時空裡，我盡享獨行其是的權力，從甜也是苦的舊日中，萃取苦也是甜的未來。

我在潛意識中慢放著秋月春風的進度條，這樣我就可以精雕細琢遲來的天堂，它來之不易，理當鋪翠銷金，儘管它無須修辭手法的堆砌也將巍峨屹立，那是對我童年低谷的補償。或者說，它是一座隨時用來緬懷和縱情的便攜式遊樂場。烏飛兔走，十載已過，我整理老照片時隨手寫下幾句話：

我的青春，靠一根網線與故鄉連通

視頻裡，奶奶問爸爸：

「你說過要好好寵她，怎麼忍心放了手？」

爸爸笑答：「忍心讓她走，是不忍心讓她等我們走後才心慌，自己沒長出翅膀。」

豢養的龍，不配做龍的傳人

比起嬌寵，我更渴望高翔的輝榮

5

春末夏初，細看樹木伸展的橫枝，會發現斑斕的蝶蛹靜靜倒掛，有的像鍍金粉的水滴、有的像黑珍珠耳環、有的像翡翠燈籠。小時候好奇蛹裡的祕密，我拿放大鏡看、用手電筒照。有一次不慎把蛹碰破，只見裡面全是綠色液體，並沒有成形的線索。

後來偶然看到一段驚人的話，大意是完全變態發育的昆蟲在化蛹後，毛毛蟲的身體會被特別的酶融解成一灘由蛋白質和脂肪組成的「稀粥」，成蟲將從「稀粥」中涅槃重生。（一○）

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