與親人的持久戰（九）

他們藉年紀增長放飛自我，倚老賣老，縱容年輕時為維護顏面而暫時克制的缺陷，甚至沾染新的惡習。他們宣揚「唯我獨尊」，其實他們為老不尊。在他們眼裡，尊重是不需要成本的。難道從死神手裡多要來一天，就多了一分成為道德合格品的把握嗎？根據熱力學第二定律，在自然過程中，一個孤立系統的「熵」不會減小。「熵」指無序性或混亂程度。一間屋子如果無人打掃，會越來越髒。一個人如果不堅持自律，會越來越接近獸性。道德的底線如果脫離了監督和維護，將以連先知都無可預期的速度下落。電梯失控下墜時的失重感讓人覺得輕盈舒適，但那是短暫的錯覺，伴隨落地聲而來的，是不可估量的重傷。

薛定諤說過：「人活著就是在對抗熵增定律，生命以負熵為食。」更通俗的釋義來自《愛麗絲鏡中奇遇》中的紅皇后：「你必須一直拚命跑，才能保持在原地。」為成長搏命的鱟、為求生冒險的寄居蟹、為數億年後的地球留下堅硬簽名的三葉蟲……我從極簡神經系統的節肢動物身上，看到不破不立的力量。反熵成就了生命意識的合璧之光。

「局限在一個領域裡，是根本解決不了問題的。」──打破孤立系統，建立開放性交互，從外界吸取能量，才是減小熵的途徑。大學畢業，當所有人以為我會言聽計從，穩步踏入父母為我密針細縷織就的未來，我對爸爸說：「我不想重複姑媽的人生。」然後踏上留學美國的征程。

那是真正意義上的、完全屬於我的青春。從二十三歲起，我的生活開始吻合文學表達中對青春的普遍化描述。（九）