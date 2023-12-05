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窗裡的故事（二三）

顧艷

米婭說：「還有一門，周一考完就放假了。」

麥琪說：「我們已經考完了。」說著她轉身進了自己的臥室。

米婭進了濕漉漉的洗澡間，霧氣還在瀰漫。她迫不及待地脫光了自己的內衣、內褲，打開水龍頭，熱水就滾滾從頭上淋下來。米婭在身上抹了沐浴露，並用毛巾拚命揉搓脊背和大腿，還擦洗大腿中間的那一片黑色叢林。

熱水從背上流下來，那是一種無比舒服的感覺。米婭在燙燙的熱水裡，只感到全身麻麻的，有一種膨脹感。那種感覺讓她想到了大衛，想到了他的撞擊聲，想到了自己已經成為一個女人了。她看看自己赤裸的身體，想著與大衛在一起的感覺，讓她身上每一個細胞都彷彿開放出燦爛的花朵。

浴室裡的蒸氣越來越濃，呼吸顯得不那麼暢快了。濕濕的長髮貼在面頰上，像柔軟的黑色織錦緞一樣。米婭熱得有些喘不過氣來，趕緊擦乾身子，穿上三角短褲和胸罩，走到了客廳裡。

這時麥琪正好從臥室出來，看見她屁股上兩個深紫色像圓圓泥印一樣的東西，大叫起來道：「你的屁股上怎麼了？」

「什麼怎麼了？」米婭問。

「兩個深紫色圓印。」

「那是坐久了的緣故，你屁股上也一定有，不信你去鏡子照照吧！」

「我才沒有呢！」

麥琪轉身回到自己屋裡，米婭忽然覺得自己屁股上的兩個深紫色圓印，也許被大衛看到了，頓時羞紅了臉。不過她仔細一想，他倆都閉著眼睛在幹那事兒，誰也沒看見誰的私處。米婭這麼一想，哼起小曲兒，暗暗慶幸。

星期六，米婭回到家已是午後一點多了。母親小菜擺了一桌，餓著肚子等她回家吃飯。（二三）

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