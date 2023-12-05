與親人的持久戰（八）

命運從不吝嗇賜予我恢復出廠設置的機會，每次重來，我都決心為不日的告別鏤篆不容敷衍的記憶，就像三葉蟲為岩層留下的曄兮如華的印章。做為知名度僅次於恐龍 的化石動物，三葉蟲的外骨骼相當沉重，不像其他節肢動物在蛻皮前，重新吸收外骨骼中的大部分礦物，三葉蟲捨棄了全部礦物。因此一隻三葉蟲可以留下多個礦物化的外骨骼，可以說牠們對化石數量的貢獻，是以一次次「重裝系統」為代價的。

新學校裡，我從孤單的零點啟程，一路俘獲複數的掌聲，惟獨從未教過我的年級組長總在我與她打照面時，甩給我一個白眼。我忍不住反省，是不是自己問好的聲音不夠洪亮、態度不夠虔誠，畢竟我倆近似素不相識。

後來我得知，年級組長已數次蟬聯市級優秀教師稱號，她認為我這個「程咬金，」極有可能搶走她的得意門生保送市重點中學的機會，進而中斷她引以為傲的戰績。所以她在執教的各個班級，造謠我是託父母關係進校的插班生，我的成績排名有水分。若旁人詢問，她便以開玩笑的口吻回覆：「此乃打擊式教育」。

班長的名額只有一個。保送生的名額只有一個。皇位繼承者只有一個。當看台只有一個席位的時候，鐵桿粉絲大概不會堅守所謂的修養，把膜拜偶像的機會拱手讓人。資源短缺的環境裡，殘忍是生存之道，貪婪是致富法寶，「德高望重」的頭銜有助於霸凌者將陰謀實施得卓有成效。聽過一個說法，「不是老人變壞了，而是壞人變老了」。我認為這兩種情況都只概括了一部分人，還有一部分人越老越壞。（八）