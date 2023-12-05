趙梅英／圖

「很抱歉！下次來，送你幾個幸運籤餅，表達歉意。」做生意要和氣生財，阿英許之以利，希望大事化小、小事化無。

「沒關係，謝謝妳！」傑克掛了電話。

幸好傑克沒告到市政府衛生局，美國的規矩是有人告，政府機構一定要處裡。如果衛生局派人來檢查清潔，餐館勢必要停業幾天，生意損失就大了。也幸好是阿英接的電話，安撫了傑克，事情才沒有鬧大。

大雪斷斷續續下了一天，第二天雪霽天晴，碧空如洗，積雪開始融化。「下雪不冷化雪冷」，外面氣溫更低。阿英看見那老人又來了，在外面磨蹭，沒有進門。

「昨天有人投訴，你不要再進來了。經理知道是我讓你進來的，會開除我。」阿英端了杯熱咖啡 出去，對他說。

「噢！好！好！」老人拿著冒著熱氣的咖啡說。

那天下班回家，寒冷的夜裡，阿英看見老人裹著一條棉被，坐在走廊的一個角落，睜著眼還沒睡。

「這裡冷，你應該找個暖一點的地方。」阿英走過去，關心地對他說。

「這裡能遮風避雨，已經很不錯了。」

「你沒有家人？」阿英問。

「我年輕時有個家。那時在一家建築公司工作，有老婆也有孩子。」

「怎麼會變成現在這個樣子？」阿英第一次遇到社會邊緣人，好奇地接著問。

「有次上工，綁鷹架的小工踏板沒綁緊，我一腳踩空，從兩層樓高摔了下來。沒摔死，摔斷了腿，成了個殘廢人。唉！不說了，說了難過。」一失足成半生恨，阿英的關心，勾起老人的痛苦回憶。

「不能怪別人，只能怪自己的『命』！」事情已過多年，他熬過了傷痛。

「不能工作，公司把我辭退。我不想拖累老婆，和她離了婚。從此沒有了住處，成了遊民 。」

阿英這才知道老人和她想的不一樣，不是好吃懶做，而是有一段傷痛的往事。

「這些錢你拿著，給自己買些吃的。」她從包裡拿出剛分到的小費，遞給老人

「謝謝！謝謝！」老人習慣了別人的施捨，沒有推讓，接過錢，連聲道謝。

3

歲末的一個晚上，太陽下山後越來越冷。八點過後，附近辦公樓值小夜班的員工陸續下班回家，是外賣餐廳的另一個生意高峰，訂餐的電話一通接一通，進來取餐的一個接一個。

「嘩啦」，有人推門，阿英認出來，進來取餐的是珍妮，附近一家托兒所的老師。她幾乎每天這時候來拿外賣。

「門口有一個老人，外面冷得要命，可不可以讓他進來？」一進門她就說。

「不行！他穿得邋遢，經理不讓他進來。」

「要有同情心，不能因他穿的不好，就不讓他進來。」

「經理說我們不是做慈善事業，不能有同情心。我也同情他，但是我要是放他進來，自己就會出去。」阿英向她委婉解釋。

珍妮想了一下說：「這樣吧！我幫他買一客什錦炒飯，讓他進來吃！」

有買餐就是客人，沒理由不讓他進，不管誰付的錢。可是如果經理看到，不知道會怎麼想？這也是個問題。左也不是、右也不是，阿英左右為難。

「嘩啦」，帶進一陣寒風，湯姆推開門進來，說：「我剛好路過，沒有先電話訂餐，現在點餐？我餓了，可以在裡面等。」湯姆點了個雞排飯套餐。

這時珍妮幫老人點的什錦炒飯做好了。她去外面扶拄著拐杖的老人，一瘸一拐地走進來。

「他們不讓我進！」老人推拖著，面有難色地說。

「我幫你點了什錦炒飯，你現在是客人，可以進，進來吃吧！」

老人以不可思議的眼神，看了看珍妮、看了看阿英，阿英低著頭沒看他。他放下拐杖，第一次正式坐在小圓桌前，正式吃一頓飯。

老人沒吃完，經理回來了，看見了老人在餐廳裡。「阿英！你怎麼……」

話還沒說完，珍妮接了嘴：「老人在外面冷得發抖！我幫他點了個什錦炒飯，請他進來吃的！不關阿英的事。」珍妮說明原委。

「他只是穿得破舊，裡面暖，讓他進來一下沒關係！」在旁等餐的湯姆開口幫腔。

客人不能得罪，經理沒接嘴，直接走進了廚房。

老人三下兩下扒完了飯，吃飽了也暖了，一手夾著拐杖、一手拉開門，一瘸一拐地走了出去。他出去，正好傑克進來，一進一出，門口交錯而過。

「不是說不再讓遊民進門，怎麼又讓這老人進來了！」一進門，傑克習慣性地捏著鼻子抱怨。

「我幫他買了一個客飯，他和你一樣，也是客人。我請他進來吃的！」珍妮替阿英說。

「飯店不能挑客人，這個我知道，我只是怕遊民不衛生。」傑克沒料到是這個情況，愣在那裡。隔了半晌，才轉頭對珍妮說。

「他只是穿得破舊，況且只在門口，吃完就走，應該還好！」珍妮回說。

傑克覺得可能是自己太敏感了，沒再說什麼，取了餐，出了門。

4

一天早上餐館剛開門，像平日一樣，大廚、抓碼、雜工，每個人都在各忙各的。阿英在前檯開電腦，準備點餐資料，餐館裡靜悄悄的。（中）