他快步奔出去，將「所羅門」放進空蕩蕩的車廂，跟芮內說：「抱歉，租車 公司按小時計費，我先還車，再來收拾房間……」

小卡車消失在街道盡頭，芮內想，這孩子在節省每一分錢。

一個半小時之後，曼特騎著腳踏車回來了。剛騎進街道轉角處，便看到四、五個孩子在街邊的籃球架前玩球。他馬上下車，慢慢推著車子往前走，一邊留意著孩子們奔跑的方向，盡量保持距離。站在各自門前的父母們互相交頭接耳：「芮內家的這位年輕人真是好樣的……」忽然，球兒朝著曼特飛來，只見他左手緊握車把，揮動右手直接把球兒送進了籃中，孩子們歡呼起來，家長們拍手大笑：「歡迎曼特來到我們的社區！」

站在簷下目睹這一幕好戲的芮內，心中無比熨貼。

等到曼特將「所羅門」停進車庫，芮內就告訴曼特：「好鄰居們守望相助很多年，關心彼此，若有陌生人出現，喜歡問長問短。我告訴他們你是我的外甥，可以減少許多麻煩。」

曼特愉快地回答：「沒問題，只要您覺得合適就好。」又一次三腳兩步上樓去了。

半個鐘點不到，他拎著兩個空的行李箱、臂彎裡夾著一疊壓平的紙箱走下樓來。芮內打開通往地下室的百葉門，開了燈，前頭領路。地下室燈火輝煌，最長的一面牆牢固地鑲嵌著滿壁書架，排滿書籍。房間中央一張巨大的工作台，用白布覆蓋著，周圍幾把椅子。

芮內打開左手邊的小門，裡面是儲藏室，在一張長桌上放著幾個行李箱。在把自己的行李箱放上去的同時，曼特看到了一個高大的路易威登行李箱站在一個矮几上，吃了一驚。（四）