趙梅英／圖

1

美國華府的一個寒冬午後，大雪紛飛，雪花像剪碎的鵝毛一樣從天而降，下得又大又猛。沒多久，購物中心的庭園、樹上、椅子上、草地上，已覆蓋厚厚一層積雪。天寒地凍，誰都不願出門，購物中心的外賣餐廳生意特別旺，訂餐的電話一通接一通。阿英是接外賣熟手，能同時接幾支電話，也都忙得暈頭轉向。

隔著玻璃門，一抬頭，阿英又看見那個老人，黑瘦的皮膚，布滿皺紋的臉、頭髮、鬍子上，沾著些零星雪花。雪一直下，溫度一直降，老人受不了外面寒冷，畏畏縮縮地推開門，拄著拐杖，一瘸一拐地走了進來。餐館裡有暖氣，他可以暖一些。

「賴利！你又來了。」阿英皺著眉頭說。

賴利是這附近的老遊民 ，其他遊民來來去去，只有他在這附近時間最久。他雖然穿得破舊，卻梳理得整齊，舉止也斯文些，和一般印象中又髒又臭的遊民不同。

「外面好冷！我受不了。」老人說。

「那麼多餐廳，怎麼每次都來我們這裡？」

「妳不知道，前面的披薩店，剛進門就被趕出來。印度 餐館的老闆娘很凶，門前都不讓過。天冷，人心更冷，只有妳這裡讓我進來。」老人在門口，不敢往裡走，冷得搓著手，唯唯諾諾地說。

「你穿得邋遢，會嚇走客人。餐館要做生意，不會讓你進。」阿英是打工學生，看老人可憐，不忍心趕他出去。

「我穿的撿來的舊衣服，我知道。我暖一暖就走，不會給你添麻煩。」

「經理回來前我跟你說，你馬上出去！」上次來個乞丐，經理嘮叨了一個禮拜。這次放進來一個老遊民，他看到了更會念個不停，念得更久。「前檯一丁點地方，流浪漢髒兮兮的，一個都不能放進來，免得影響客人食慾。」同樣的台詞，經理叮嚀過很幾次。

「好！好！你心好，謝謝。」外面大雪紛飛、寒風刺骨，老人嘟嘟噥噥地說。

正說著，電話鈴響了，阿英拿起電話。

「旺記外賣嗎？我要一個左雞、一個牛肉捲、一份蝦炒飯，半小時後去取。」聽聲音像是常來點餐的傑克。

「OK，總價三十九元。」

「可不可以給我一杯咖啡 ？」阿英剛放下電話，老人問。

「自己去倒。」阿英遞給他一個紙杯。經理不在，她只要不過分沒人管。

一位客人推門而入，是湯姆，附近公司的年輕工程師。

「我點的雞肉炒飯好了沒？」他問。

「好了！」阿英把包好的餐遞給他。

「外面雪好大，我在裡面吃！」他在前面小圓桌打開餐盒，吃了起來。快吃完了，才注意到站在角落盯著他餐盒的老人。

湯姆遲疑了一下，口袋摸一摸，掏出五塊錢，說：「再要兩個炸春捲！」

「怎麼！是份量不夠，沒吃飽？」阿英接過錢，夾了兩個炸春捲，包好遞給他。

「不是，是給他的。」湯姆把炸春捲轉手給了老人。老人接過來，大口咬著吃。餓了好久了，吃得口沫橫飛，津津有味。

門又被推開，帶進一陣涼風，夾著些雪花，是剛才電話點餐的傑克。

「好像有一股什麼味道？」他一進門聞了聞，捏著鼻子嚷嚷。

「什麼味道？不就是那個老遊民身上的氣味。」阿英說。

「餐廳要衛生，弄個邋遢的老遊民在裡面。我要投訴！」阿英把打包好的餐袋遞給他，臨出門，他說了一句。

老人聽到這幾句，三口兩口吃完炸春捲，夾著他的拐杖，一瘸一拐地走出去。沒多久，經理送外賣回來，一進一出，兩人正好錯過，要不然，阿英還不知道怎麼跟經理說。

傑克臨出門的那句麻煩話，阿英忐忑不安地記在心理。餐廳最怕客人投訴，他要是告到市衛生局，事情就大了。

2

大雪斷斷續續下個不停，直到天黑。晚上九點，過了晚飯時間，餐廳生意沒那麼忙。電話鈴響了，阿英拿起電話。

「我是傑克，找你們經理。」是傑克，麻煩事來了！他一定是來投訴的。

「經理不在，出去送外賣了，有什麼事？」

「什麼時候回來？」傑克沒說什麼事，只追著問。

「不一定，外面大雪路難走，什麼時候回來很難說。」阿英敷衍了他一下，希望他不要投訴。

「那我找老闆！」傑克堅持不放，接著說。

「老闆在忙著炒菜。」

「請他來一下，我有事跟他說！」

「老闆是我爸，他聽不懂英語，你會說華語嗎？」如果老闆接了電話，肯定對自己不利，阿英靈機一動，順口掰了一句。

「噢，呃……」傑克沒料到，卡住沒作聲。

「有什麼事跟我說一樣，我會轉告他。」阿英追了一句。

「我下午取餐時，聞到你們餐廳有一股味道，不好聞。」果然是來投訴的。

「是那老遊民，已經要他不要再來了，不會有味道了。你是熟客人，請多包涵！」傑克不知道是阿英讓老人進來，還要她轉告經理。她雖覺得好笑，也不得不虛與委蛇一番。

「沒關係！不臭就行。我是為你們好，提醒你。」傑克放鬆了口氣，給自己找了個下台階。（上）