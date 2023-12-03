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與親人的持久戰（六）

胡剛剛

那麼我呢？若我突破了父母的認知壁壘，我的認知不一定會超過他們，但若我不突破，我的認知一定不會超過他們。

年幼的我尚未理解媽媽受的傷有多深，但我記得一個傷我至深的鏡頭：一天放學回家路上，我看到奶奶在街角出現，張開雙臂，微微弓腰迎接我。跟我並排走的小夥伴有些意外，輕輕推我：「你奶奶怎麼來了？快去吧！」我以為自己在做夢，猶豫不決，卻不知不覺加快了腳步，漸漸看清奶奶臉上從沒對我綻放過的笑容。

我鼓起勇氣，伸出雙手迎合她的擁抱，在離她只有幾步遠的時候，「姥姥！姥姥！」身後傳來表姊的呼喚，幸福感滿滿的呼喚聲由遠及近，表姊飛奔著擦過我肩膀，一頭撲進奶奶懷裡。奶奶抱著她親了又親，然後拉起她的手轉身走了。

我不知所措釘在原地，伸出的雙手還懸在半空。那一刻我覺得我擁有了夢寐以求的隱身本領，可以讓親愛的奶奶對我視而不見。

有位外科醫生告訴過我，人在受到創傷後，大量腎上腺素的分泌會延遲痛感。每次想起那個放學的下午，想起無聲偷襲的紅纓槍舞動百兵之王的傲慢，令我的血順著槍尖傳到槍身之上，被長穗阻擋……紅色與紅色的混合淹沒了我的痛楚，我最後的信任毫無懸念地落入不曾打滑的敵手，淪為權力遊戲和財富較量的祭品。

慢慢長大的日子裡，我偶爾在電視上看到奶奶接受採訪，聽她娓娓道來自己被寫進當代舞蹈發展史的履歷。她在我眼裡是活在書上的藝術家、理論家、教育家，聲華行實，積厚流光。她的光與熱照耀過萬千學子，卻不曾恩澤過與她有四分之一相似度的我──「遙遙華胄人誰辨」，一個面熟的生人而已，奶奶比爸爸更能接受宗族觀日益淡化的事實。（六）

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