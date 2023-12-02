薛慧瑩／圖

曼特一邊幫芮內關車門，一邊囁嚅道：「真是天大的好消息，謝謝您、謝謝您，晚上六點鐘見。」

一整個下午，芮內心裡有點七上八下。樓上四間臥室，一間屬於自己和丈夫斯噶特、一間屬於兒子、一間是斯噶特的書房，一間是自己的工作室，許多小件骨董織品在這間陽光充足的房間裡得到修復。現在，她獨自一人住在原來的臥室裡，兒子則早已住在四千英里之遙的遠方。斯噶特走後，他的書房變成了自己的書房。兒子的房間則變成了客房，每隔兩三年，兒子與兒媳會在那裡住兩三個晚上。

芮內走進窗明几淨的客房。高大的衣櫥閃出歐洲骨董家具渾厚的光澤，八層抽屜裡面早已空無一物。寬大加長的雙人床上鋪著織錦床罩，與窗簾同樣的色調。床頭櫃上有一架骨董收音機，播放古典音樂的音質無與倫比，兒子曾經喜歡德弗札克。一張書桌上放著最為保護眼睛的檯燈。頂天立地的書架也早已被兒子清空了，只剩幾對美麗的石頭書擋百無聊賴地站在那裡。也許，曼特，這位騎腳踏車的人也是一位愛書人，能夠帶些心愛之書過來。

壁上衣櫃裡空蕩蕩的，只懸著許多空衣架和一個領帶架，上面還有幾條領帶。兒子曾笑著告訴她：「居家上班已經是常態，這些撈什子，就拜託媽媽處理掉吧。」這些「撈什子」都是自己和斯噶特為兒子精挑細選的名牌領帶，多半是做為聖誕禮物的一個小部分抵達兒子手中的。芮內想到了曼特領帶上的污漬，心裡有著一絲沉重。很可能，這些「撈什子」還能派上用場。

五點五十八分，曼特和他的腳踏車出現在門前的街道上。曼特正在把安全帽拿下來，車庫的門開了，紮著圍裙的芮內笑著指點曼特把「所羅門」停進車庫，把安全帽留在衣帽架上。兩輛車的車庫裡，芮內的車子佔了三分之二的位置，「所羅門」便有了一個極為寬敞的停車位。

關了車庫門，打開一扇小門：「這裡是洗衣間，你可以用。」走廊一側：「這間化妝室，你也可以用。」走進廚房，小餐桌上放了兩份餐具：「這裡，為你供應早餐。如果你需要，比方說今天，我們也可以一道吃晚餐。我吃得早，不一定每天都能夠配合你的時間。」

拾階而上，曼特面對了「他的房間」，高高揚起了眉毛：「我從未有過這麼漂亮的房間。」

「對面，是你的浴室。」

「我一個人用？」

「當然，我並沒有別的房客。」芮內微笑，曼特點頭。

下午，他抽空看了芮內在銀行的記錄。她和她的丈夫是銀行三十年的客戶，五年前戶主變成她一個人，丈夫的名字被移除了。很可能，他這個未來的房客與房東 芮內就是住在這房子裡的兩個人，再無其他了。一種從未有過的寧靜忽然之間來到了他的周圍，他有一點不知所措。

回到了廚房，「不必拘束，請寬衣，請坐。」芮內一邊把羅宋湯盛進湯盆，一邊說。曼特很聽話地將上衣脫下掛在椅背上，露出了皺巴巴的白襯衫，順手拉鬆了領帶，坐了下來。面對一杯礦泉水、羅宋湯、一只英格蘭牛肉餡餅、一碟澆了義大利 醬汁撒了乳酪粉的青蔬加上幾粒對半切開鮮艷欲滴的小番茄，曼特覺得開口稱謝有些艱難，便很誠懇地這樣說：「我已經太久沒有吃到這麼精緻的晚餐了。」

「那麼，在你的父母家裡，晚餐吃什麼？」芮內有點好奇。

「外賣、快餐、炸雞、披薩……小孩子喜歡。我的哥哥、嫂子和兩個小孩子住在我的父母家裡，所以飲食方面，都是跟著孩子們的興趣走。」曼特笑笑，拿起了刀叉。

芮內等到晚餐愉快地進行到一半的時候，說到了正題：「曼特，你對這個『民宿 』有興趣嗎？」

曼特直視著芮內的眼睛，很誠懇地回答：「我非常喜歡您的家，喜歡您為我安排的一切，但我想，我住不起這樣漂亮的地方。我查過資料，在這個地區，即便分租之處是地下室，也不是我一個人能夠負擔的。大約，我得與別的房客共同分租才行。」（二）