與親人的持久戰（四）

好不容易懷上我，爭分奪秒住院保胎，一躲三個月。沒想到出院沒幾天，就捲入姑媽策劃的家庭鬥爭會。姑媽批鬥媽媽進家門先去看自己養的吊蘭，沒及時向各位家庭成員請安。

那盆吊蘭是媽媽的摯愛，給吊蘭澆水是媽媽住院期間，對家人唯一的叮囑。奈何單聲道的吶喊不敵全套環繞聲系統的裝聾作啞，吊蘭枯萎在無人問津的時刻。

姑媽讓老保母在廚房櫃子下面撒好多硬幣，然後叫媽媽收拾廚房，再檢查硬幣數量，以便隨時向奶奶揭發媽媽貪財，可惜此計遲遲未能得逞。接著老保母下令不准父母再上桌吃飯，爸爸一言不發，媽媽只好在臥室床邊支起煤油爐給爸爸做飯。

他們被趕下飯桌那天，姑媽在他們臥室門口來回走，邊走邊唱歌，用她類似輕微感冒的假聲打著轉兒，得意洋洋唱了好久。

我出生後，姑媽教唆老保母給爸爸、媽媽樹立新規：增加每月上交給家裡的工資數額，這樣她們才願意考慮改善對我的態度。姑媽不斷利用老保母布陣設局，前腳對爸爸、媽媽下完逐客令，後腳卸磨殺驢。老保母恍然大悟但悔之晚矣，捲鋪蓋走人之前，向媽媽坦白了一切。

不禁想起史蒂芬‧霍金在《果殼中的宇宙》裡提到過，一根頭髮在肉眼下是一維的線，在顯微鏡下呈現出三維管道。若真有功能超強的顯微鏡，我們完全可以在頭髮裡看到四維、五維甚至十一維空間。不知道「螺螄殼裡做道場」的姑媽設計出了多少個維度的方案，才會讓周旋於三間臥室內的十年戰役打得如此蕩氣迴腸。從分桌，到分家，再到斷絕來往，經過兩輪轉述，諸多細節已丟失，但毋容置疑的是，姑媽對媽媽的侮辱、奶奶對姑媽的放任、爸爸恪守「百善孝為先，好男不和女鬥」的不作為，一步步把媽媽逼到忍無可忍。（四）