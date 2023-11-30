上午西班牙語考試，米婭考得很順利，試題在她筆尖下唰唰劃過。臘月裡的校園格外寒冷，她第一個走出考場，到食堂吃早中飯，然後回寢室精心打扮自己。畫過淡妝後，她一頭烏黑披肩長髮像瀑布一樣。接著她上穿黑色毛衣和黑色長大衣、下穿一條黑色緊身褲，腳蹬黑色長統靴子，從頭到腳一身黑色。她對著貼在寢室門背後的長鏡子左顧右盼，發現自己像個幽靈。

米婭打扮完畢，就等會面的那一刻了。十二點整，她準時敲響大衛的辦公室門。大衛站在門裡邊，面色慌張地朝走廊上看看。米婭進去後，他發現沒有別的人看見，便將辦公室門關上並反鎖住了。這時窗簾把辦公室罩得黑黑的，像夜晚一樣。

米婭忽然意識到什麼，心裡怦怦直跳。黑暗包裹著她，而他緊緊地擁抱住她，將頭伏在她的肩上。米婭感覺他身體的重量，全倚在她身上了。她瘦瘦的嬌弱的身子，頓時變得相當有力。這樣默默地過了幾分鐘，他抬起頭來，她看到他的眼睛閃閃發光。

大衛扒掉了米婭的大衣，俯下身對她說：「你是我的小天使 。」他故意將「我的」二字加重語氣，然後說：「這個周末我們一起回家。」頓了頓，他又說：「到我家去坐坐。」

米婭沒有吭聲，她突然感到了某種暗示。她想，他那母夜叉妻子出差去了嗎？（一八）