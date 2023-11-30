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地圖的盡頭（六）

楊秋生

原來他真住得這麼近！她的眼淚掉了下來──咫尺卻天涯！

看來駕駛座車門是開的，她猜想應該是他剛坐上駕駛座，將公事包放在乘客座，左腳還在車外，尚未收回車內的那一瞬間，被谷歌拍攝街景的車瞬間拍下。她趕緊將地圖放大，偏偏谷歌是從車子背後微右的角度拍攝的，雖看得到車門是打開的，卻無法看到她想像中還露在車外的左腳，而後車窗深深的樹影與絢麗陽光經過光學透鏡的折射，半幽深、半模糊，將他與她完全隔了開來！

她決定親眼去看看。

她將街景圖轉回地圖，起身，拿了紙筆，準備畫出一張自己看得懂的地圖，決定天一亮，她就要去尋找那棟精緻的小屋。

看地圖對於她一直極端的困難，她自來沒有東南西北的概念，只有前行、右轉、左轉與往回走的觀念。不認路，卻記得每段路的建築和地標。去哪兒，她都會畫一張從家裡出門一路只往前行，右轉與左轉屬於她自己的地圖。他老是笑她畫的地圖和日本人一樣，連警察畫出的案發現場地圖都只有主要建築，沒有東南西北、沒有街名。一瞬間，她的眼角熱了，視線也模糊起來──他們的生活中曾經有過這麼多的甜美記憶。曾經一起經歷、擁有過的時光，一旦變成記憶，她就往往卡在真實與虛幻之中，不知身在何處，不知何去何從。

她一邊對著手機的地圖，方向轉來轉去地畫著，一邊想著：我會看到他從門口出來，坐上愛車，微開的車窗仍然流溢出來斷人衷腸的二胡樂曲嗎？（六）

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