難民的感情歸宿（全文完）

孫濤也很直接，他說：「我希望我在你的身邊，讓你的人生更美好充實。」他一邊說著，一邊從胸前的口袋拿出一枚戒指，閃閃發光的鑽石亮進了她的眼睛。他繼續說：「我願意和你一起努力。」

「你知道我離婚四次。」

「我已經想透了，我不能失去你。」

四季輪迴交替中，十年的時光悠悠遠去。對於蘇瑤，人到中年，有了孩子，生命中那些錯綜複雜的愛恨情愁都淡了，平安就好、健康就好。婚後不久，她和孫濤在布魯克林 買了一棟獨立房子。午後有陽光，她喜歡站在後院的楓樹下，看滿地斑駁的光影，搖曳著歲月的無常。不經意的一個回頭，滿樹陽光擊中了她，恍惚間不知身在何處，是遙遠的過去還是現在？

蘇瑤只想朝前看，她對韓青說：「第五次結婚能維持十年已是奇蹟，我如今無慾無求，只想陪伴安琪順利長大。」

女兒安琪六、七歲，正是天真可愛的時候，女兒是夫妻二人靈魂最深的愛和溫暖。那日蘇瑤接女兒放學回家，路上一大群人高呼口號、揮舞旗幟，氣勢洶洶對峙，怒罵聲和尖叫聲把女兒都嚇哭了。原來是以色列 支持者和巴勒斯坦支持者在遊行中發生衝突。

蘇瑤對韓青說：「哈馬斯和以色列在加薩打仗，紐約也處於混戰狀態，世界越來越亂，每天接送安琪都提心吊膽。」

韓青說：「你們住在布魯克林還算好，我今天路過時代廣場，雙方示威者先是吵，後來直接群毆，警方包圍了遊行隊伍，還設置了障礙物，拚了命將雙方分開。鬧了一千年的恨和戰爭，哪可能平息！我們演出隊有一對夫妻，男的是猶太 人、女的是阿拉伯人，因為各自的支持方是彼此的敵人，一言不合，直接從室內打到室外，導演讓兩個人都滾蛋。」

「男的是猶太人、女的是阿拉伯人，阿芭和她先生怎麼樣？」蘇瑤突然想起了久未聯繫的患難好友。她對韓青說：「巴以衝突，百年恩怨，希望時代的颶風不要摧毀阿芭的婚姻。她的先生雖然是猶太人，但是後來轉信了基督教。」

阿芭主動聯繫蘇瑤，她問蘇瑤能否借她一萬美元。她跟丈夫在冷戰中，她想搬出來自己住。原因是阿芭和紐約的親友加入了遊行隊伍，在以色列領事館外抗議，抗議美國對以色列的軍事援助。

阿芭丈夫得知後勃然大怒，他雖然是基督徒，但是流著猶太人的血，他在以色列還有大家庭。他衝破種族的障礙，費神費力把阿芭的家人辦到美國來，結果幫了一群攻擊自己母國的惡狼。用「惡狼」來形容自己的家人，家還有自己的容身之地嗎？阿芭傷心，無法原諒丈夫。

蘇瑤已經當了七年的家庭主婦，丈夫的收入在疫情後銳減，根本拿不出一萬現金。再說她不願看到阿芭家庭破裂，阿芭還有兩個未長大的孩子。蘇瑤只能勸她：千萬、千萬不能讓政治影響自己的婚姻，家庭是一個女人最大的靠山，政治無論多正確，也無法給你幸福！阿芭羨慕蘇瑤的婚姻，同根同源，永遠不可能跟丈夫有政治分歧。但蘇瑤認為，生活中的分歧五花八門，防不勝防，她也鬱悶過、悲傷過，只是在婚姻中學會了容忍。

蘇瑤不知道怎樣跟阿芭訴說，她多次離婚，一個前夫是丈夫的表哥，還有個前夫是丈夫的同學。丈夫表面不說，心有陰影，不敢輕易回老家。老家沒有容身之地，阿芭永遠沒有這樣的煩惱。（全文完）