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「戰貓」蕭美琴帶四隻愛貓搭機返台 哽咽道別華府

地圖的盡頭（五）

楊秋生

她有一回，相信她是哭著睡著的。她做了一個夢，夢見她在海邊，忽然見到他從遠方奔過來，一路哭喊著：貝貝被海浪捲走了、貝貝被海浪捲走了！

貝貝是他們剛開始嘗試著要孩子的時候，為孩子先取的名字。

她驚醒過來，嚇出一身冷汗，心臟怦怦跳個不停。她不知道為什麼會做這樣的夢，有好長一段時間，這個夢一直如影隨形地跟著她，從來沒有離去過。她只覺得痛，痛到沒有辦法再痛了，反倒在深淵裡一點一點慢慢甦醒活過來。

她終於相信，他是不會出現在她的世界裡了，那已經是很久、很久以後了。

她突然悲哀起來，世界上像她這樣在空等中打發一輩子的女人有多少？她是不是就這樣一生等待永遠不會再回來的愛情，日復一日、年復一年，直到頭髮斑白，眼睛再也看不清前面的路……

往事一幕一幕清晰如昨，她整個陷在Google Map裡──聽說他其實住得並不遠，就在隔壁城市，她發了瘋似的，開始一條一條馬路尋找。地圖、衛星圖，街景圖來回切換，徹夜未眠，無止無休地滑著地圖。

終於那輛她熟悉得不能再熟悉的寶藍色第八代的雪佛蘭跑車，就出現在離她家只有三哩路，一個小小社區的一棟康斗的車道前──那絕不會有第二輛。

她將街景放大，是了，是他的車子。雖然車牌經過處理一片模糊，但她一眼就認出車尾右邊保險桿他貼上的Keep Tahoe Blue貼紙。（五）

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