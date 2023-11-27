有時米婭聽麥琪在電話中作嗲，直聽得起雞皮疙瘩。現在隔著操場，她遠遠能看見自己寢室的燈亮著，也許麥琪又在和他的義大利 男朋友通電話了。夜晚的樹木滲出清新的涼氣，米婭放慢腳步，陷入了對大衛的思念中。

4

星期一又開始了，這周而復始的日子，除了上課背課文，在米婭心裡還有了朦朧的愛情。她渴望看到大衛，心裡彷彿有一團熊熊燃燒的火焰。終於在午後，大衛高而英俊的身影出現了。他穿著一套黑色西裝，繫著玫瑰紅領帶，彷彿剛出席什麼重要學術會議回來。

經過學生寢室樓時，他放慢步子。仰頭望著那些窗戶，好像是在尋找米婭寢室的窗戶。米婭突然很興奮也很安慰，她想大衛果然沒有忘記她。

大衛一步步朝教師辦公大樓走去，米婭拿著複印好的資料，向大衛飛奔而去。大衛聽到喊聲停住腳，轉過身看到樹影婆娑中的米婭，眼睛裡流露出驚喜和溫柔。午後的陽光是那麼溫暖，米婭緊張得額頭直冒汗，但她還是勇敢地說：「我想你！」只是這聲音很輕，不過大衛還是聽見了。

「我也想你！」大衛的眼睛突然像發電一樣望著米婭。米婭心裡有了些把握，大著膽兒嘟噥道：「我愛你！」這話一經說出，就像音樂一樣縹緲迴盪在空中。米婭面頰緋紅，臉部的肌肉 也有些微微跳動，每一片細小的動脈血管全都亢奮起來，彷彿嘩嘩地噴射著熱血。

大衛笑笑說：「我也愛你。我先回辦公室，回頭再與你聯繫。」說著他轉身大踏步走去。

米婭的眼睛濕潤了，淚眼朦朧地望著大衛的背影，直到消失在她的視線裡。（一五）